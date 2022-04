100 Best in Class, selezionata la giuria che premierà i migliori commercialisti e consulenti del lavoro

Chi sono i migliori commercialisti e consulenti di lavoro in Italia? Quei professionisti capaci di innovare, di guardare al futuro e di creare valore non soltanto per il proprio studio, ma anche per l’economia italiana? È difficile stilare una lista, ma Euroconference e TeamSystem ci proveranno. “100 Best in Class” è l’iniziativa volta a promuovere le 100 eccellenze italiane tra, appunto, commercialisti e consulenti del lavoro. E in che modo si potrebbero valutare delle eccellenze se non con una giuria di alto livello?

“L’iniziativa 100 Best in Class è stata pensata per valorizzare le eccellenze italiane nella comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa, auspicabili protagoniste della ripresa e del rilancio del Paese in un momento di incoraggiante crescita economica e messa a terra di importanti programmi di investimenti e riforme” ha dichiarato Giuseppe Busacca, general manager BU professional solutions di TeamSystem. “Per scegliere e premiare i migliori commercialisti e consulenti del lavoro, TeamSystem ed Euroconference, con il supporto di Forbes Italia, hanno selezionato una giuria di altissimo livello, composta da professionisti affermati operanti in diverse aree d’Italia, personalità di spicco nei loro rispettivi settori di appartenenza”.

La giuria, chi saranno i componenti?

La commissione che avrà il compito di selezionare le 100 eccellenze avrà al suo interno consulenti del lavoro, responsabili dell’amministrazione del personale, dottori commercialisti e manager con importanti esperienze alle spalle, tra cui attività pubblicistica e convegnistica.

In elenco, gli 11 membri della giuria:

Dott. Giuseppe Busacca , General Manager Business Unit Professional Solutions TeamSystem

Dott. Luca Caratti , Consulente del Lavoro in Vercelli

Dott.ssa Elena Coatti , CFO Dole Food Company

Gianluca Consonni , Partner e Responsabile Piattaforme Multiclient – The European House-Ambrosetti

Dott. Paolo Meneghetti , Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Mantova

Dott. Sergio Pellegrino , Dottore Commercialista, Pubblicista e Revisore dei Conti in Trieste

Dott. Carmine Perna , CEO Mondadori Retail SpA

Dott. Alessandro Rossi , Direttore Forbes Italia

Dott. Luigi Scappini , Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Verona e Roma

Dott. Cristian Valsiglio , Responsabile Amministrazione del Personale e Normativa del lavoro e Consulente del lavoro in Monza

Dott. Luca Vannoni, Consulente del Lavoro in Crema

Le categorie che verrano premiate nel “Best in class”

Le categorie “Best in class” all’interno delle quali i commercialisti e i consulenti del lavoro verranno selezionati sono le seguenti:

Competenza : verranno selezionati gli Studi sono cresciuti maggiormente rispetto all ’ anno della propria costituzione in termini di ambiti disciplinari coperti e competenze.

Crescita : verranno selezionati gli Studi che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business.

Innovazione Digitale : verranno selezionati gli Studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l ’ innovazione digitale, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.

Valore economico e sviluppo di business: verranno selezionati gli Studi che hanno creato maggiore valore economico e sviluppo del business per i propri clienti accompagnandoli nel loro percorso di crescita.

Il momento di crescita e il ruolo dei professionisti

Il nostro Paese, come confermato dai dati relativi all’andamento del Pil, sta vivendo un momento di slancio e crescita. Già nel primo semestre del 2021 l’economia italiana ha vissuto una ripresa economica superiore a quanto prospettato nel Def (Documento di economia e finanza), pari a +5,7% del Pil.

Questa congiuntura positiva, accompagnata dall’importante programma di investimenti e riforme previsti nei prossimi mesi, offre spazio ad un’occasione unica per consolidare questo cambio di paradigma. Una crescita già avviata durante l’emergenza sanitaria, che vede da una parte il digitale come mezzo e dall’altra i professionisti stessi come attori della rinascita, in grado di rendere sempre più competitive ed efficienti le imprese italiane. “100 Best in Class” sarà un’occasione importante per affermare ed alimentare questo trend positivo.

L’articolo 100 Best in Class, selezionata la giuria che premierà i migliori commercialisti e consulenti del lavoro è tratto da Forbes Italia.