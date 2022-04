Smaschera Guendalina Tavassi, “Si è fatta influenzare”: una verità agghiacciante dietro le sue scelte

La naufraga Guendalina Tavassi nasconde alcuni segreti: ecco la verità sull’attesissima primadonna di Cayo Cochinos.

Lo sbarco più atteso a Playa Acopiada è stato senz’altro quello degli esplosivi fratelli Tavassi, in particolare di Guendalina. L’influencer, già nota nel piccolo schermo per la sua partecipazione al “Grande Fratello 11“, ha dimostrato di possedere una tempra d’acciaio e un carattere poco incline ai mezzucci, e sta già animando le dinamiche nell’isola onduregna.

Guendalina ha scelto di partecipare all’avventura da naufraga assieme al fratello Edoardo, con cui intercorre il classico rapporto di amore-odio, lasciando dietro di sé i due figli e il fidanzato, Federico Perna. Proprio al fianco di quest’ultimo, Guendalina ha ritrovato la serenità dopo pesanti vicende giudiziarie con l’ex marito, Umberto D’Aponte. Perna ha accettato di rilasciare alcune dichiarazioni a “Fanpage”, spiegando le ragioni che hanno spinto la fidanzata a rimettersi in gioco in un reality, esplorandone anche i lati oscuri.

Guendalina Tavassi, le rivelazioni shock del fidanzato: “Non sarebbe partita…”

Federico Perna conosce bene Guendalina, e sa quant’è stato lancinante per lei lasciare i due figli con i nonni in Italia. “È partita con tante paure e tanti timori, e onestamente non ha vissuto bene questa scelta.”, ha esordito. “Si fa spesso influenzare da quello che dice la gente sui social, dove nessuno sa come stanno realmente le cose… ma raccontare la sua realtà dei fatti l’ha aiutata a sfogarsi. Edoardo è stato fondamentale nella decisione. Se lui non fosse andato, lei non sarebbe partita. Ha una situazione molto delicata alle spalle, e lascia due figli piccoli a casa…“. Federico sembra far riferimento allo scandalo legato ai video hard hackerati dal telefono dell’influencer, episodio che l’ha profondamente segnata, ma rassicura i lettori di “Fanpage”: “Ora i bambini stanno con il nonno, sono felici e per fortuna stanno benissimo.“.

Ha quindi elogiato le sue doti di madre presente e protettiva: “Il fatto che questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti. Il suo lavoro durante l’anno le consente di avere molto tempo libero e di stare h 24 con i bambini. Se li lascia per due mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile…“. Sembra proprio che Guendalina nasconda un animo sensibile e premuroso, e la sua priorità è coltivare un futuro sereno per i suoi bimbi: “È capace di sorridere davanti ad ogni difficoltà perché la vita le ha insegnato ad avere una corazza. È molto affettuosa. Prima di partire per l’Isola, mi ha lasciato un biglietto per ogni settimana che sarebbe stata via. Ai bambini ha scritto un sacco di lettere sui diari di scuola, ha pensato a tutto nei minimi dettagli…“.

Riuscirà la determinata naufraga a conquistare il cuore di tutti i fan del reality? Per adesso l’influencer sembra in pole-position nelle preferenze del pubblico ma, parafrasando Ilary Blasi: “Tutto può cambiare!“.

