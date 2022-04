sanzioni-a-russia,-congelati-beni-mazepin-per-105-milioni-a-olbia

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, ancora ‘sigilli’ sui beni dei russi in territorio italiano. Oggi è toccato a un complesso immobiliare residenziale a Portisco, nel comune di Olbia, di proprietà di Dmitry Arkadievich Mazepin e del figlio Nikita Dmitrievich Mazepin, pilota di Formula 1 della scuderia Haas F1 Team fino al 5 marzo scorso.

I beni congelati hanno un valore di circa 105 milioni di euro e, come emerso dalle verifiche, sarebbero riconducibili ai due per il tramite di un veicolo societario estero. La misura è scattata nell’ambito degli accertamenti per l’individuazione delle risorse economiche riconducibili ai soggetti che sono stati inclusi nell’allegato I del regolamento Ue 269/2014.