Perché non tutti i cloud sono uguali: rivivi l’evento di Oracle NetSuite e Forbes Italia

Il cloud riveste un ruolo sempre più centrale nella strategia delle imprese. Nel 2021, in particolare, il mercato italiano è cresciuto del 16% rispetto all’anno precedente. Proprio al cloud Oracle NetSuite e Forbes Italia hanno dedicato l’evento Perché non tutti i cloud sono uguali. Una tavola rotonda in cui si è parlato, tra l’altro, del valore del settore nel nostro Paese, dei vantaggi e delle sfide dell’adozione del cloud, delle agevolazioni disponibili per chi vuole approcciare la digitalizzazione.

Sono intervenuti Tatiana Soriano, NetSuite cloud specialist, Giovanni Patella, managing partner di M3G Consulting, Giuseppe Benedetto, founder di Evocon, e Giulio Ferro, technology architecture manager di Accenture.

