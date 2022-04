Oroscopo Paolo Fox di martedì 12 aprile: amore e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – gli incontri che avverranno in questa settimana saranno tutti all’insegna di un forte coinvolgimento emotivo. Ci sono in vista anche buon occasioni per i liberi professionisti.

Toro – questo non è di certo il mese in cui troverete il grande amore, ma non scoraggiatevi. Potrete compensare con il lavoro, che andrà decisamente meglio.

Gemelli – approfittate di questa giornata per riscaldare i legami di sempre, quelli veri a cui tenete davvero. Qualche incertezza sul lavoro, che svanirà a partire dalla settimana prossima.

Cancro – oggi avrete un po’ il muso e sarete di umore cupo, meglio rimandare le discussioni importanti. Proposte allettanti in arrivo nella vostra vita professionale.

Leone – i nuovi amori potrebbero celare importanti sorprese, mi raccomando lasciate perdere i vecchi fantasmi. Le questioni di lavoro tornano in primo piano nella vostra vita.

Vergine – dopo due giornate non proprio facili, questa sera ritornerà il buon umore dal punto di vista emotivo e sentimentale. Ultimamente ci sono stati dei successi, mantenete la barra dritta.

Bilancia – oggi un po’ di malinconia sull’umore, sarà forse la stanchezza arretrata? Oggi non avete voglia di fare nulla, dunque non strafate sul lavoro e rimandate il rimandabile.

Scorpione – se avete delle persone care al vostro fianco, potrebbero esserci delle rivelazioni inaspettate. Sul lavoro parlate poco, e agite il doppio.

Sagittario – in amore la buona sorte sarà dalla vostra parte finalmente, buttatevi in nuove conoscenze. Oggi relativa facilità nel trovare i giusti agganci.

Capricorno – non vi demoralizzate, una giornata negativa può anche starci di tanto in tanto. Belle promesse per la prossima settimana sul lavoro.

Acquario – c’è un po’ di turbolenza nei vostri rapporti sentimentali, forse avete bisogno di stare da soli per qualche tempo.

Pesci – siete frizzanti, emotivi e responsivi verso il mondo, è il momento giusto per una relazione. Il lavoro migliorerà nelle prossime settimane

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di martedì 12 aprile: amore e lavoro di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.