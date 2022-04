“nuova-coppia-da-sit-com!”:-miriana-trevisan-da-spettacolo,-in-viaggio-con-un-uomo-misterioso-[video]

La soubrette Miriana Trevisan sorprende i fan con un video inaspettato: è in compagnia di un uomo, e la complicità tra i due è palpabile.

La showgirl non smette di stupire il suo nutrito fandom, nonostante l’avventura al “GF Vip” sia un capitolo definitivamente chiuso. Nei sei lunghi mesi in cui il cast ha popolato le stanze della casa di Cinecittà, Miriana si è fatta amare dal grande pubblico. Le sue doti di dolcezza, diplomazia e spontaneità hanno conquistato gli spettatori, e Miriana conserva tutt’ora un gran seguito.

La sua storia con Biagio D’Anelli ha tenuto banco in molti rotocalchi televisivi, deragliando poi miseramente tra mille polemiche. I due si erano incontrati proprio sotto alle telecamere del “GF Vip”, ma Biagio è stato da subito tacciato di calcolo e di poca limpidezza. Secondo molti fan del reality, infatti, l’uomo era intenzionato a sfruttare lo popolarità della compagna per emergere nello show-business. Anche un altro uomo, nella vita di Miriana, ha tentato di metterla in guardia nei confronti di Biagio: proprio con lui la soubrette ha deciso di intraprendere un viaggio. Chi è l’uomo nel video?

Miriana Trevisan, il video in treno scatena i commenti del web

La frizzante showgirl ha recentemente pubblicato un video sul suo account di Instagram. Tale filmato, opportunamente tagliato e montato, la riprende all’interno della cabina di un treno, e nella descrizione è specificato il tragitto compiuto. Sembra che Miriana, infatti, stesse compiendo la tratta da Milano a Roma, presumibilmente per impegni professionali. L’ex gieffina, però, non è sola: chiacchiera e scherza amabilmente con un misterioso interlocutore, di cui si sente solamente la voce.

I due simulano sketch divertenti all’interno del vagone, ingannano il tempo e si prendono in giro con affetto. Ma chi è l’uomo misterioso? Miriana l’ha taggato nel suo video: si tratta di Alessandro Duchetti, amico di lunga data e suppporter della soubrette. Anche se il profilo Instagram di Duchetti è blindato, abbiamo scoperto comunque qualche indiscrezione sul suo conto. Il misterioso amico di Miriana sarebbe infatti un coreografo, fotografo ed insegnante di danza, di origini pugliesi ma residente a Roma. Miriana ha raccontato di lui ai suoi compagni del “GF Vip”, definendolo come un “fratello“, un amico su cui poter contare in ogni momento. Ecco il video dei loro momenti di viaggio:

Lo stesso Duchetti avrebbe inviato un messaggio a Miriana durante la permanenza nel reality, avvertendola circa le reali intenzioni di Biagio D’Anelli, e consigliandole di proseguire il suo cammino in autonomia. Le sue previsioni, in effetti, sembrano aver trovato fondamento, e lo showgirl ha repentinamente troncato la relazione con l’uomo. C’è del tenero, tra i due, oppure la loro è un’amicizia priva di ombre e di malizia? Di certo i fan hanno le idee chiare, uno di loro commenta: “Una nuova coppia da sit-com!“.

