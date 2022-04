nielsen-paesi-del-mediterraneo,de-martino-a-capo-di-mktg-e-comunicazione

MILANO (ITALPRESS) – Nielsen, leader mondiale di analisi dell’audience, dei dati e delle informazioni, ha annunciato la nomina di Roberta de Martino come nuovo responsabile del marketing e della comunicazione per i Paesi del Mediterraneo.

“Con questa nomina – si legge in una nota -, Nielsen si affida a una professionista d’esperienza per rafforzare il suo dipartimento di marketing e comunicazione al fine di guidare il crescente business dell’azienda nel sud Europa”.

Legata al mondo del marketing e della comunicazione da quasi 20 anni, è laureata in Economia per le Arti, la cultura e la comunicazione presso l’Università Bocconi e ha conseguito un Master in Brand Communication presso il Politecnico di Milano. Roberta De Martino ha iniziato la sua carriera professionale nell’organizzazione eventi di Hilton Hotels ed è passata poi al category management di Montblanc Italia. Ha maturato esperienza nel settore automotive, occupandosi di co-branding, eventi e product placement in Citroen Italia, e infine ha lavorato nel Gruppo Mediaset dove, prima di approdare in Nielsen, ha completato il suo percorso professionale nell’area del marketing dei consumer products.

“Il profilo di Roberta de Martino è quello di un’esperta di pubblicità, marketing e comunicazione e porta il suo talento in Nielsen per i prossimi anni di sviluppo professionale. Come responsabile del marketing e della comunicazione per i paesi del Mediterraneo, avrà il compito di disegnare la strategia con cui il marchio intende posizionarsi nel mercato italiano, spagnolo, portoghese, greco e cipriota, con l’offerta di nuovi prodotti e servizi, oltre a rafforzare i legami che Nielsen sta tessendo tra i principali attori del settore pubblicitario”, si legge nella nota.

Roberta De Martino ha tra i suoi obiettivi principali per il 2022 anche quello di aumentare la reputazione dell’azienda tra i marchi globali, gli editori e le agenzie.

“Oggi per il posizionamento delle aziende – afferma – c’è bisogno di una figura che sappia visualizzare le opportunità offerte dal mercato e rispondere efficacemente. Assumo questa responsabilità con grande entusiasmo, far parte di un’azienda come Nielsen è stimolante e sfidante. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, anche professionalmente, per poter continuare ad offrire i migliori servizi possibili ai nostri clienti”.

