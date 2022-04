marco-liorni-distrutto:-“grosso-errore-della-rai”.-ha-fatto-infuriare-tutti

Le ultime notizie relative a Marco Liorni hanno fatto delirare il pubblico. La scelta che è stata fatta non piace per niente: cosa succederà?

La Rai ha approvato una mossa che cambia completamente il palinsesto della primissima serata. Nelle ultime ore, infatti, Marco Liorni vede del tutto stravolto il proprio impegno lavorativo dei prossimi mesi e questo sta creando grosse polemiche, come grandi consensi. In particolare, a non essere d’accordo con questa mossa sono tutti i fan di un’altra grande trasmissione, che si vede drasticamente ridotta.

Ecco cos’è successo ed ecco perché Marco Liorni sta ricevendo così tante critiche: ormai sembra definitivo, difficile tornare indietro.

Marco Liorni torna, ma per sei mesi consecutivi

La rivoluzione era nell’aria già da un po’. Già qualche mese fa, infatti, si parlava di un’intenzione della Rai di prolungare Reazione a Catena e farlo durare sei mesi. In questo modo, l’anno televisivo nella fascia oraria della primissima serata viene suddivisa equamente: sei mesi de L’Eredità, sei mesi di Reazione a Catena. Se fino ad oggi non c’era ancora alcuna conferma, in giornata è arrivata l’ufficialità.

A condurre questa nuova edizione di Reazione a Catena, rinnovata nei sei mesi, sarà sempre Marco Liorni, già esperto presentatore del programma. Non tutti, però, hanno preso bene questa notizia. Da un lato, molti ritengono che quel game show rappresentasse, per loro, l’estate: sarà quindi molto strano vederlo proseguire anche durante l’autunno. Dall’altro, molte persone lo ritengono più noioso e meno ingaggiante rispetto a L’Eredità che, sembra, non verrà più condotta da Flavio Insinna.

Niente più eredità?

Ma reazione a catena segna anche l’inizio e la fine dell’estate 💔 — Aurora 🌩 (@AuroraDange_06) April 9, 2022

Molti, però, si stanno lamentando proprio del conduttore. Sotto al post che dava l’ufficialità dell’allungamento a sei mesi, molti utenti di Twitter si sono letteralmente scagliati contro Marco Liorni. Questo show negli anni ha visto alternarsi molti volti noti, tra cui Amadeus e Gabriele Corsi e, fra tutti, Liorni sembra il meno apprezzato. Per alcuni, addirittura, data la sua presenza all’ora di cena, su Rai1, per sei mesi, non avrebbe senso pagare il canone:

Grosso errore di RAI tv. 😡Scelta stupida, irrispettosa e verso Flavio Insinna e verso pubblico de 📺L’EREDITÀ, che si vede appioppare antipaticissimo(scrivo per me, ovviamente! 🤔) Liorni. Soldi di canone buttati. 😠👇 pic.twitter.com/aWnWrCIBEC — Lorenzi Andrea (@LorenziAndrea2) April 9, 2022

Parole pesantissime per Marco Liorni che, ancora prima di iniziare, si vede addosso una quantità non indifferente di critiche. Chissà che Rai1, dopo queste reazioni, decida di cambiare in corso d’opera.

