lorella-cuccarini,-arriva-la-proposta-pazzesca:-la-vogliono-in-coppia-con-la-star

La coach di Amici sta ottenendo sempre più consensi. Per Lorella Cuccarini è arrivata una proposta che ha dell’incredibile: la vogliono con lui

Oggi è coach di canto e, durante il serale, è in coppia con Raimondo Todaro. I due sono agguerritissimi e, nonostante i molteplici attacchi che ricevono soprattutto da Rudy Zerbi e la Celentano, stanno combattendo adeguatamente. Lorella Cuccarini è arrivata nel programma di Maria de Filippi dopo una batosta ricevuta in Rai, dove non si è affatto trovata bene soprattutto con il collega Alberto Matano.

Nelle ultime ore, però, il pubblico sta chiedendo a gran voce un suo show. In particolare, tutti la vogliono di fianco a uno degli showman più apprezzati d’Italia: ecco di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini: ecco dove la vogliono

La coppia formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sta dando prova della sua tenacia e della sua preparazione. I concorrenti che ad oggi, dopo la puntata del serale di sabato, sono rimasti in gara sono Sissi, Alex, Nunzio e Serena. Sabato sera, infatti, è stata eliminata Aisha, una delle cantanti di Lorella Cuccarini che, oltre ai suoi inediti, ha anche inciso un duetto con gli One Republic.

Per intervallare le gare tra squadre, Maria de Filippi ha introdotto quest’anno delle gare tra professori. In particolare, fino ad oggi sono state quattro quelle che hanno visto scontrarsi le coppie Todaro-Cuccarini e Zerbi-Celentano. Le sfide sono sempre a tema e quella di sabato sera riguardava i film. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno scelto di interpretare il film “The Blues Brothers”, dando vita a un breve musical di estrema qualità. I due coach, infatti, interpretano sia i balli che i canti e si impegnano duramente nel realizzarli, come fosse una vera gara.

Proprio questi mini musical hanno nuovamente messo in luce le incredibili capacità di Lorella Cuccarini che, nonostante l’età avanzi, resta sempre una grande showgirl. I fan dello show, sui social, si sono subito stupiti della qualità dei suoi movimenti e immediatamente hanno lanciato una proposta incredibile:

Con i mini musical sta dimostrando che è la showgirl in assoluto della tv italiana anche a 56 anni!cosa aspettano a darle uno show con Fiorello? — Mauro (@Mauro23742329) April 10, 2022

Chissà se Maria de Filippi accoglierà questa proposta e proverà a ideare uno show con Lorella Cuccarini e Fiorello. Sicuramente sarebbe un progetto ambizioso che porterebbe alla rete molto prestigio: non ci resta che attendere e vedere come si svilupperà.

The post Lorella Cuccarini, arriva la proposta pazzesca: la vogliono in coppia con la star appeared first on Ck12 Giornale.