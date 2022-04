Cinquant’anni fa camminava sulla Luna. La sicurezza degli astronauti era la sua priorità, eppure affrontò il rischio del volo inaugurale dello Shuttle, astronave rivoluzionaria mai testata. La sua autobiografia è anche un “manuale di sopravvivenza”. E non teorico come quello scritto dall’astrofisica Janna Levin per rendere meno paurosi i “mostri cosmici”, “fotografati” per la prima volta tre anni fa