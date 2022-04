emma-marrone,-finalmente-il-grande-annuncio:-“coppia-fantastica”,-8mila-like-in-pochi-minuti

Emma Marrone ha condiviso sui suoi canali social un annuncio incredibile. I fan sono andati letteralmente in delirio: ecco con chi era

La cantante non ha mai nascosto la propria vita sentimentale, soprattutto sui social network. La sua carriera è iniziata proprio in uno dei programmi più seguiti e chiacchierati, Amici di Maria de Filippi. Proprio lì Emma Marrone ha conosciuto Stefano de Martino, il suo primo ragazzo famoso che, dopo qualche anno, la lasciò per Belén Rodriguez. La vicenda venne diffusa da tutti i giornali e i programmi di gossip e, da quel momento, Emma Marrone diventò una dei bersagli preferiti del gossip.

Nelle ultime ore, la cantante ha condiviso sui social network una fotografia con un grande esponente della musica pop del momento. Le reazioni sono incredibili: fan in visibilio.

Emma Marrone ospite al suo concerto: la foto parla chiaro

Essendo anche lei sbarcata nel mondo dei “grandi” attraverso un talent show e, soprattutto, disarmata di fronte alla grandezza delle cose, Emma Marrone ha sempre un occhio di riguardo per i giovani. Questo lo si nota anche nella sua esperienza come giudice ad X-Factor, dove spesso si è messa sullo stesso livello dei propri concorrenti per cercare di guidarli e insegnargli il più possibile.

Non è sempre facile, infatti, trovare la propria strada. In un mondo veloce e digitale come il nostro, passare da essere un giovane qualsiasi a diventare un’icona della musica è sia incredibilmente difficile che pericoloso, soprattutto per un equilibrio interno. Uno degli ultimi che è riuscito a sbancare tutto, nonostante la giovane età, è Blanco. Il ragazzo, infatti, in pochissimo tempo ha raggiunto vette incredibili, tra cui la vittoria del Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mamhood.

Nelle ultime ore, Blanco sta facendo il suo tour di concerti in giro per l’Italia, collezionando sold out ovunque vada. Emma Marrone è quindi andata a sentire il giovane talento italiano e, prima del concerto, si è scattata un selfie con lui. Blanco, irriverente a dorso nudo, sorride mentre Emma fa la linguaccia:

I fan hanno letteralmente amato questa coppia artistica e in pochissime ore sono arrivati migliaia di like. Chissà che questa immagine sia il preludio di qualcosa di più profondo, come una collaborazione musicale e un sodalizio artistico. Entrambi si distinguono, infatti, per uno stile rock e irriverente, che li accomuna e li distingue dal resto.

The post Emma Marrone, finalmente il grande annuncio: “Coppia fantastica”, 8mila like in pochi minuti appeared first on Ck12 Giornale.