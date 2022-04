Cibi contaminati, attenti a questo frutto | È quello più chimico e lo mangiamo tutti

Uno studio recente ha stilato la lista dei cibi contaminati dai pesticidi e in cima all’elenco è finito un frutto amatissimo da grandi e piccini.

Purtroppo la produzione alimentare, per fa fronte alla domanda globalizzata che non tine più conto della stagionalità, deve ricorrere agli agenti chimici come fertilizzanti e pesticidi per soddisfare la domanda continua.

Ovviamente gli agenti chimici li ritroviamo nel cibo che finisce sulle nostre tavole. E questo vale anche per la frutta, le verdure e gli ortaggi, che sono tra gli alimenti più avvelenati dai pesticidi.

A dirlo è la rete di attivisti americani ‘Environmental Working Group’, che ha pubblicato da poco la classifica ‘Dirty Dozen’, cioè la sporca dozzina. In pratica si tratta delle lista nera dei vegetali, realizzata tenendo conto dei dati forniti dal Dipartimento statunitense dell’Agricoltura e dalla Food and Drug Administration. E purtroppo in cima alla lista c’è un frutto amatissimo da grandi e piccini.

Cibi contaminati dai pesticidi: nella lista c’è un frutto amatissimo

Secondo le ultime analisi riguardanti il mercato americano risulta che più del 90% dei campioni di fragole, ciliegie, mele, spinaci, nettarine e uva sul mercato presenta residui di una o più sostanze chimiche.

Come se non bastasse, più della metà dei prodotti presi in esame per il monitoraggio, dalle patate agli spinaci, dalla lattuga alla melanzana, contiene tracce di almeno uno dei pesticidi killer usati perle api. Sostanze che l’Unione Europea ha messo al bando, ma che sono ancora autorizzate negli Stati Uniti.

Come già accaduto nel 2021, anche quest’anno sul podio della lista nera troviamo il cavolo riccio, gli spinaci e soprattutto le fragole, che occupano il primo posto. Non una gran bella notizia per i tantissimi amanti di questo frutto prelibato, che colora e allieta le tavole in tutto il mondo.

Inoltre, sebbene si tratti di una classifica americana, molti risultati coincidono con quelli italiani, relativi all’ultimo report redatto da Legambiente. Nella lista resa nota dall’associazione ambientalista spiccano l’uva, le fragole, le pere, le pesche e i peperoni. Alimenti che in Italia vengono consumati in grandi quantità, soprattutto nella stagione più calda, quando la frutta aiuta ad affrontare il caldo asfissiante.

