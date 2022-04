“basta,-voglio-andare-a-casa!”:-crisi-di-nervi-sull’isola-dei-famosi,-concorrente-via-subito

Bordate incontrollate a “L’Isola dei Famosi”: una naufraga minaccia di abbandonare Playa Acopiada, e attacca frontalmente i compagni di avventura.

I naufraghi di Cayo Cochinos stanno attraversando momenti di evidente difficoltà. Nelle ultime ore, infatti, l’ennesima tempesta tropicale si è abbattuta sulle coste onduregne, come riportato puntualmente dall’inviato Alvin. I Vip in gara sono perciò costretti a subire le intemperie, cercando di difendere strenuamente il fuoco, vitale per la sopravvivenza sull’isola.

Anche Playa Sgamada versa in condizioni difficili: il violento nubifragio ha provocato l’invasione di massa della spiaggia da parte di agguerriti granchi, e i concorrenti devono convivere con questi piccoli animaletti. Lo stress si fa sentire, e nelle scorse ore una naufraga in particolare ha sbottato contro i compagni, senza risparmiare loro frecciatine velenose. Si tratta di Floriana Secondi, romana verace e fumantina vincitrice del “Grande Fratello”, che già dalle prime ore di permanenza a Cayo Cochinos ha movimentato le dinamiche di gioco.

Floriana Secondi minaccia di abbandonare “L’Isola dei Famosi”: “Neanche il cane vi darei!”

Durante le ultime nominations, la leader Carmen Di Pietro, assieme al figlio Alessandro, ha candidato per l’eliminazione la coppia composta da Floriana e dal pugile Clemente Russo. La showgirl ha motivato tale scelta ricordando agli spettatori che Russo, senza giri di parole, aveva sostenuto di preferire compagni “forti” e “utili alla causa“, penalizzando così le coppie deboli. Carmen ha quindi deciso di punirlo, pur coinvolgendo anche Floriana nel televoto.

La reazione della naufraga non è stata delle migliori, e ha minacciato per la seconda volta di abbandonare il programma: “Io qua non ci voglio stare, voglio andare a casa! Non vedo l’ora, tanto ho da fare, non è che non ho da fare! La pubblicità che mi sono fatta mi basta. Me ne voglio tornare da mio figlio! Adesso sto altri quattro giorni a farmi mangiare dai mosquitos e a sentire la gente a cui non darei neanche il cane da portare a spasso!“. Estefania Bernal ha cercato invano di ricondurla alla ragione, ma i suoi tentativi di mediazione hanno avuto un esito pessimo: Floriana si è scagliata anche su di lei: “Non ti devi mettere in mezzo, ti devi fare gli affari tuoi, per favore! Vattene, fammi la cortesia! Stai facendo anche tu la populista, poi dopo mi diventi antipatica anche tu! Vai!“.

L’irrefrenabile Floriana sembra, contro ogni aspettativa, reggere malamente la tensione dell’adventure game in Honduras, e potrebbe nelle prossime ore annunciare una decisione drastica al pubblico del reality.

The post “Basta, voglio andare a casa!”: crisi di nervi sull’Isola dei Famosi, concorrente via subito appeared first on Ck12 Giornale.