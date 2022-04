Amici 21 | “Un palo ha più carisma!”: allieva umiliata, arriva la stroncatura di una voce autorevole

L’ultimo serale del talent “Amici 21” riserva amare sorprese per alcuni allievi della scuola di Mediaset: i commenti al vetriolo sono ormai virali.

Il talent-show targato Maria De Filippi è da poco entrato nella sua fase conclusiva e la finale, prevista per la metà di maggio, si avvicina sempre di più. Gli allievi superstiti si sfidano nei serali a suon di canzoni e passi di danza, e anche nell’ultimo appuntamento, due talenti sono stati eliminati dal programma.

Si tratta della cantante Aisha, che da poco ha riscosso un enorme risultato, registrando il brano “Sunshine” con la band One Republic. In seguito, anche Crytical è finito al ballottaggio con Nunzio, uscendone sconfitto; tuttavia ha ricevuto una proposta molto succosa da parte di Stash dei The Kolors, che l’ha invitato ad aprire i concerti del suo gruppo. Anche per i talenti superstiti, però, ci sono stati risvolti inaspettati: un ex volto di “Amici” ha decretato sentenze impietose nei loro confronti.

Fabrizio Prolli demolisce la performance di Carola e Michele: critiche taglienti ad “Amici 21”

Il perfomer Fabrizio Prolli, già volto del format “Amici“, nonché ex marito della docente Veronica Peparini, dopo l’ultimo serale si è lasciato andare ad un’analisi molto controversa delle esibizioni proposte. Inizialmente si è dedicato al passo a due tra Nunzio e Serena, dichiarando: “Se parlate del Tuca Tuca, secondo me non va valutato come prova ma come semplice ‘momento Amarcord’, una sorta di ricordo della grande Carrà. Perché commentare la performance di per sé… beh… molto villaggio vacanze!“. Ha poi espresso un giudizio sull’atteggiamento del ballerino siciliano: “La sua personalità sta pian piano mettendo in ombra il suo modo di ballare. Ieri sera a me non è piaciuto in nessuna esibizione. L’ho preferito altre volte…“.

Prolli ha poi rivolto la sua attenzione all’esibizione di Carola e Michele, concentrando in particolare le critiche sulla ballerina di Alessandra Celentano. In particolare, e lei aveva già dedicato giudizi piuttosto lapidari: “Carola è carina ma niente di che. Stasera ha dimostrato ciò che pensavo. È una ballerina nella media. Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano che si riferisce solo al canone del teatro classico. È rimasta indietro anni luce. Poi i fatti hanno parlato. Carola impacciata, insicura, inguardabile…“.

Questa volta, il ballerino ha nuovamente giudicato l’esibizione, attorno al palo da pole-dance, della coppia Carola-Michele, stroncandola su quasi tutta la linea in una storia di Instagram: “Era brutta con due professionisti bravi come Anbeta e Macario ed è rimasta brutta ieri sera. Mi è piaciuto l’ultimo secondo quando Michele ha utilizzato il palo con molta più dinamica.Per quanto riguarda il resto… aveva più carisma il palo!“. Ecco la performance dei due ballerini:

I due ballerini sceglieranno di replicare alle bordate di Prolli sui social?

