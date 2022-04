Oroscopo di lunedì 11 aprile: in arrivo grandiose notizie in amore e sul lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Non tiratevi indietro se qualcuno vi fa battere il cuore! Non pretendete tutto e subito, lasciate che le cose facciano il loro corso. Un lavoro che consideravate poco diventerà importante entro la fine dell’anno.

Toro – Potrebbe esserci un distacco da chi amate se siete in crisi da un po’, ma questo non è negativo: vi consentirà di riflettere. Il lavoro è ok, nuove proposte da firmare: non sottovalutatele.

Gemelli – La situazione va meglio in famiglia. In arrivo un’iniziativa da considerare. Oggi e domani giornate in cui può accadere tanto in amore. Attenzione a ciò che firmate, potrebbero esserci distrazioni che portano ritardi. Discussioni in banca in arrivo.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Se siete single in arrivo incontri interessanti. Attenzione all’umore stasera: un frase detta male o un problema in famiglia potrebbero incupirti. Se lavorate non in proprio potrebbe arrivare la stabilità che cercate da tempo.

Leone – Stelle positive in amore, è il momento di farsi avanti! Stanno per arrivare grandi cambiamenti sul lavoro.

Vergine – Giornata nervosa in amore, ma sono in arrivo nuovi incontri intriganti. Chi ha una lunga relazione potrebbe avere problemi finanziari. Evitate le polemiche.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Ti piacciono le situazioni complicate in amore, non siete sfortunati. Il lavoro va bene: in arrivo soldi, valutate se fare proposte. Favoriti gli imprenditori.

Scorpione – Notizie importanti in arrivo sul versante amoroso! Potrebbe farsi vivo chi ti ha tenuto testa per tanto. Sul lavoro in arrivo una notizia importante: siete molto ricercati, attenti a non strafare. Se lavori in proprio non sai di chi fidarti. Programmazione è la parola chiave.

Sagittario – Cercate di vivere l’amore al massimo e non nascondete il fatto che uscite da mesi di distacco e lontananza. Dovete stare calmi in ambito finanziario, studiate una nuova tattica. Ritardi nei contratti.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Siete confusi in amore, ma non fidatevi della prima persona che incontrate. Buoni i programmi fatti nella seconda parte del mese. Sul lavoro dovete prendere decisioni importanti: i giorni migliori sono questi.

Acquario – Ci vuole calma e sangue freddo, non siate agitati. Buono il lavoro: in arrivo situazioni vantaggiose che potrebbero portare quel cambio di vita che desideri da un po’.

Pesci – Vi piace qualcuno? Iniziate a pensare a come creare un’occasione domani. Buono il lavoro: un periodo che porta la crescita di un giro di affari.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di lunedì 11 aprile: in arrivo grandiose notizie in amore e sul lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.