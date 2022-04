Oroscopo di Branko della settimana dall’11 al 17 aprile: è tempo di rinascita! Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Questa settimana vi vedrà al centro di un asse energetico molto potente, cari amici dell’Ariete. Sabato 16 la Luna Piena opporrà i suoi raggi a quelli del Sole che brilla nel vostro spicchio di cielo. Voglio quindi aprire il vostro oroscopo con una saggia massima molto usata dai latini: “Virtus in medium est”, la “virtù sta nel mezzo”. Con queste forze in ballo, è necessario trovare l’equilibrio tra realtà uguali e opposte, tra forze estreme che si contrappongono. Da una parte, infatti, dovete fare i conti con l’energia attiva del Sole, nel vostro spicchio di cielo, dall’altra siete chiamati alla calma e alla riflessione dalla Luna Piena e da Plutone quadrato dal segno del Capricorno. Ogni decisione in questi giorni, quindi, va ponderata. Il “voglio e faccio”, non deve esistere nel vostro dizionario mentale. Anche perché, senza più il raggio di Mercurio che vi suggerisce le parole adatte, potreste trovarvi, nelle dispute, a collezionare autogoal. Armatevi di pazienza!

Toro – Uno dei simboli della Pasqua è il pulcino che esce dal guscio. E voi, questa settimana siete, energeticamente parlando, proprio come pulcini appena usciti dall’uovo, come cuccioli che si allontanano per la prima volta dalla cuccia e iniziano a sperimentare il mondo. Non importa quale sia la vostra età anagrafica: ciò che accumuna i nati sotto questo segno in questi giorni è proprio la grande energia di rinascita che sembra inondare ogni aspetto del vostro essere. Di questo dovete dire grazie innanzitutto a Mercurio che, da lunedì 11, arriverà a casa vostra, dandovi la forza di aprirvi agli altri e poi agli splendidi appoggi che vi arrivano da Marte, Venere, Nettuno e Giove, in sestile dal segno dei Pesci. L’unico “nemico” che resta, se così si può chiamare, è il Severo Saturno che, in quadratura dall’Acquario, vi impone di mettere giudizio nelle vostre scelte.

Gemelli – “Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce”, recita una famosissima massima di Blaise Pascal. E questa frase adesso voglio dedicarla a voi, cari amici del segno dei Gemelli, visto che sopra le vostre teste ruota un cielo tutto dominato dalla forza delle emozioni. Per un segno come il vostro, molto più portato al fiorire del pensiero che all’ascolto dei battiti del proprio cuore, lasciarsi andare all’irrazionalità dell’amore può essere molto difficile. Eppure, questa settimana, le stelle vi invitano a mettere a tacere i pensieri e ad ascoltare ciò che il vostro cuore vi chiede veramente. Le stelle in questione sono Marte, Venere, Nettuno e Giove, tutti in punzecchiosa quadratura dal segno dei Pesci.

La ricetta per la felicità è accettare i doni che la vita ci offre e, ricordate: i regali, a volte, arrivano in confezioni non elegantissime, ma l’importante è il contenuto. Prendete ciò che la vita vi dà, il più vi verrà rivelato…

Cancro – Finalmente il cielo vibra sulla vostra stessa lunghezza d’onda, cari amici del segno del Cancro. Le energie dell’amore regnano sovrane e tutto è all’insegna della novità e del cambiamento. Il trigono di Marte, Venere, Giove e Nettuno dal segno dei Pesci è garanzia di passione all’ennesima potenza, ma anche di sentimento e di voglia di costruire. Questo è quindi il momento per fare scelte energiche, ma allo stesso tempo ben ponderate. Il sestile di Mercurio e Urano dal segno del Toro promette inoltre occasioni fortunate, appoggi inaspettati e soprattutto unione negli intenti. La Luna Piena in quadratura dalla Bilancia potrà creare qualche nervosismo, ma il suo influsso passerà molto in fretta.

Ciò che iniziate a costruire adesso, quindi, avrà fondamenta solide e darà ottimi frutti. Tutto adesso inizierà a filare liscio come l’olio. La vita potrà sorprendevi, mettendovi dinanzi opportunità che neanche vi sognavate di immaginare. Sfruttate il vento in poppa e navigate veloci… è un ordine!

Leone – Mercurio e Urano quadrati dal segno del Toro vi spingeranno, questa settimana, verso l’isolamento e l’introspezione. Ci penserà la vita, però, in questi giorni, a riportavi allo scoperto e a farvi uscire dalla caverna in cui stranamente potreste aver voglia di rintanarvi. Il trigono del Sole dal segno dell’Ariete equivale, a livello energetico, all’uscita della Ruota della fortuna nell’oracolo dei Tarocchi. In questi giorni saranno tante le occasioni fortunate che vi si presenteranno dinanzi. Quindi non potrete fare a meno di coglierle al volo e di farle fruttare. In amore, tutto si muove anche quando tutto sembra tacere. Un evento improvviso vi farà cambiare idea in modo positivo su una situazione che consideravate una battaglia persa e che invece si trasformerà in una vittoria.

Vergine – Cielo abbastanza inusuale per voi, cari amici del segno della Vergine. Questa settimana gli influssi astrali potrebbero portarvi a sentire e a comportarvi in maniera molto diversa da come siete abituati a vivere. Marte, Venere, Giove e Nettuno, opposti dal segno dei Pesci, potrebbero far nascere in voi una certa irrequietezza, ma farvi assaporare anche la spinta di una passione che di solito in voi viene sempre sottomessa alle ragioni del sentimento. Saturno, come sempre, vi invita alla calma e alla ponderatezza nelle scelte. Mercurio e Urano in splendido trigono dal Toro vi forniranno le occasioni giuste al momento giusto. Dovete imparare ad aver pazienza. “Tutto e subito” non esiste, almeno non sotto il cielo di questi giorni.

Bilancia – Estrema voglia di cambiamento nell’Aria, cari amici del segno della Bilancia! Ma niente paura, la Luna Piena di Sabato 16 vi darà lo sprint che serve per fare davvero il salto di qualità. Attenzione, però, non esiste vero cambiamento, senza una presa di coscienza piena dello status quo. L’opposizione del Sole dal segno dell’Ariete vi spinge alla riflessione. Dovete guardare bene indietro, in modo da poter comprendere appieno ciò che avete davanti. Raggiunto questo equilibrio essenziale, si sbloccheranno situazioni che sembravano bloccate e incancrenite. Nel frattempo tenete a bada gli istinti e non fatevi trasportare dalla voglia sputare fuoco sugli avversari, che pure potrebbe esserci, visto che siete sollecitati da un Plutone molto pungente in quadratura dal segno del Capricorno. Se proprio dovete usare questo sacro fuoco, usatelo per scaldare le vostre notti e per colorare di passione le pareti delle vostre camere da letto.

Scorpione – C’è un tempo per andare dietro alla mente e un tempo per correre dietro al cuore. Ebbene, cari amici dello Scorpione, nel corso di questa settimana la strada da seguire dovrà essere proprio quella dei sentimenti e della Passione, mentre la razionalità potrebbe farvi prendere lucciole per lanterne. Mercurio, opposto dal segno del Toro, potrebbe spingervi ad essere ancora meno diplomatici del solito. Al contrario la passione, che anima i nati sotto il vostro segno, arde come non mai, grazie alla presenza di Venere e Marte nel segno amico dei Pesci. Vivete giorno per giorno, dando il giusto valore a tutte le forme in cui l’amore può manifestarsi.

Gli Scorpione sanno distinguere come pochi l’attrazione dal sentimento, il sesso dall’amore. La loro forza è quella di dare il giusto peso a tutte le componenti della passione, a considerarle valide e degne di essere vissute in egual misura. L’importante è dare alle cose il giusto nome. Giove e Nettuno, sempre in trigono dal segno dei Pesci vi donano pragmaticità ed aprono la porta ad occasioni da non perdere.

Sagittario – I Sagittario sono sempre e comunque protagonisti, una caratteristica, questa, dei segni di Fuoco, ma che nei Sagittario è unita anche ad una sorta di unicità. La solitudine è una realtà che difficilmente vi appartiene e che altrettanto difficilmente cercate. Eppure, il cielo di questa settimana, vede i nati sotto il vostro segno sentire il bisogno della suprema solitudine delle aquile. Ma d’altronde con Venere, Giove e Nettuno in quadratura dai Pesci, non poteva essere altrimenti. E poi, non dimentichiamo che da questa settimana, anche il raggio attivo di Marte smettere di alimentare le vostre energie. Questa strana voglia di solitudine va vista come una sorta di preparazione in vista di un grande cambiamento degli scenari che presto torneranno a vedervi agire da protagonisti. Saturno, in sestile dal segno dell’Acquario invita all’introspezione. Ma l’isolamento finirà presto, anche perché dalla vostra avete il sacro fuoco del Sole in trigono dal segno dell’Ariete.

Capricorno – Tanta voglia di bellezza. Cosa spinge, nel corso di questa settimana, i severi e austeri Capricorno ad aprirsi all’armonia dell’Universo? Il merito va ricercato nello straordinario stellium di pianeti nel segno amico dei Pesci. Chiaramente tutta questa voglia di rinascita la vivrete a modo vostro. Siete il segno dominato da Saturno, maestro della pazienza e protettore delle cose che valgono veramente, a dispetto delle realtà volatili e futili. Quindi utilizzerete le energie di Venere e Marte favorevoli, non per evadere, ma per investire nel fare nido. Una cosa è certa: sentite dentro una frenesia che vi spinge al cambiamento. Guardando il cielo, si capisce bene il perché di questo stato di cose. Urano e Mercurio, entrambi in trigono dal segno del Toro, imprimono in voi grande ottimismo.

Acquario – Ed anche Marte, dopo la splendente Venere questa settimana alzerà le tende e passerà oltre. L’addio del pianeta della combattività e della passione è infatti in programma per il 15, proprio il giorno di Venerdì Santo. Inutile dire che il calo energetico dovuto a questo transito si farà sentire in maniera molto forte anche perché, lì con voi, rimarrà solo il severo Saturno. Il maestro del tempo vi chiederà quindi concretezza e serietà e voi, volenti o nolenti, dovrete ascoltarlo e seguire i suoi suggerimenti. Fortunatamente, il cielo, nel weekend, ha in serbo per voi un’eccellente sorpresa: il vuoto lasciato dai pianeti dell’amore verrà riempito da un splendida e potente luna piena, in trigono dal segno della Bilancia. Sabato e domenica saranno giorni da non dimenticare.

Pesci – Marte, Venere, Giove e Nettuno nel segno. Plutone in sestile dal Capricorno, Urano in sestile dal Toro. Vi attende una splendida settimana dominata dalle ragioni del cuore, cari amici del segno dei Pesci. A Venere che, transitando nel vostro spicchio di cielo, vi dà l’opportunità di riallacciare o far fiorire ex novo rapporti importanti, da questa settimana si aggiunge anche Marte, il pianeta dell’eros e della combattività. Questo, dopo che, nei mesi scorsi, la vostra vita ha dovuto fare i conti con tempeste, piccole e grandi, che hanno messo a dura prova le relazioni che contano. D’altronde, quando i pianeti dell’amore transitano in XII casa, impongono serietà. Adesso tutto cambia, la volta celeste vi appoggia e vi dà tutti gli strumenti necessari alla ricostruzione. Non dimenticate che dalla vostra parte avete anche un Giove molto potente e determinato. In sintesi, tutti i venti soffiano a vostro favore. Desiderio e azione, in questo momento vanno nella stessa direzione. Lasciatevi andare… potete permettervelo!

