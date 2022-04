Oroscopo Barbanera di lunedì 11 aprile: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Il riposo e la gita programmata vostro malgrado possono attendere. Grane e progetti da rivedere calamitano attenzione ed energie sul lavoro.

Toro (21/4 – 20/5) – Piccole noie domestiche vi snervano. Le terrete a bada concedendo qualcosa alla famiglia, non tanto per rassegnazione, ma per andare incontro ai vostri cari.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con la Luna in Leone, per divertirvi e mettervi in luce oggi andate sul sicuro. Favoriti gli svaghi, lo shopping, e gli eventi culturali e mondani.

Cancro (22/6 – 22/7) – Ottima giornata per gli acquisti dedicati a voi stessi. Un incentivo per affrontare meglio gli impegni in agenda della prossima settimana.

Leone (23/7 – 23/8) – La Luna focosa nel segno se la cava a meraviglia. Sarà l’effetto della domenica in famiglia: i figli e la dolce metà vi mettono al centro dell’attenzione.

Vergine (24/8 – 22/9) – Trascorrerete ore di relax casalingo o nel verde. La stanchezza accumulata suggerisce un ritmo tranquillo. Prendetevela comoda, nessuno vi mette fretta.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Delle beghe professionali oggi non vi preoccupate. Avete altro e di più piacevole in mente: la rimpatriata con gli amici e il look da sfoggiare per l’occasione.

Scorpione (23/10 – 22/11) – L’antidoto contro le turbolenze dell’umore oggi ve lo offre un’immersione nella natura. Dopo una lunga passeggiata, tornerete come nuovi.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Una bella Luna in Leone, segno di Fuoco come il vostro. Ideale per viaggiare, entusiasmarvi, vivere alla grande, come se non ci fosse un domani.

Capricorno (22/12 – 20/1) – I conti oggi non tornano, neanche se fatti con la calcolatrice? Evidentemente l’errore sta a monte, con probabilità nel passato. Il vostro compito è scovarlo.

Acquario (21/1 – 19/2) – L’incipit di un romanzo oggi lo scrive la Luna, la trama si snoderà nei prossimi giorni. Ma a giudicare dalle prime battute, è un racconto… da brividi.

Pesci (20/2 – 20/3) – Domenica di lavoro in casa o fuori. C’è tempo però per un salto al mercatino vintage, peccato che tra le tante cianfrusaglie, non ci sia ciò che cercate.

