Malelingue accusano Sophie Codegoni, arriva la segnalazione sospetta: lei è costretta a raccontare la verità

Arriva una segnalazione che solleva gravi sospetti sul comportamento di Sophie Codegoni, tanto che lei è costretta a intervenire in prima persona per fare chiarezza.

In queste ore l’ex gieffina Sophie Codegoni è stata oggetto di una segnalazione poco carina nei suoi confronti. Tanto che la ragazza si è vista costretta a raccontare cosa è davvero accaduto, intervenendo in prima persona sui social.

L’influencer si è innamorata di Alessandro Basciano nella Casa del Grande Fratello e da quel momento i due non si sono più lasciati, dando vita a una coppia amatissima dai cultori del mondo vip. Ma alcune malelingue hanno cercato di mettere zizzania tra i due ragazzi.

Al portale Very Inutil People è arrivata una segnalazione molto dettagliata. Sophie sarebbe stata avvista in quel di Milano in compagnia di uno sconosciuto. La notizia ovviamente ha scatenato reazioni infinite sul web, spingendo la Codegoni a fare chiarezza.

Sophie Codegoni, grave segnalazione: lei racconta come è andata davvero

In base a quanto riportato da Very Inutil People, Sophie sarebbe sta avvistata in un compagnia di un altro uomo nel capoluogo lombardo. “Ieri sera – si legge nella segnalazione – ero a cena in un ristorante a Milano e ho visto Sophie Codegoni a cena con un uomo castano con capelli ricci, barba e occhiali da sole, erano da soli e Basciano non era con lei”.

La segnalazione prosegue facendosi sempre più dettagliata. L’uomo era “sulla trentina” ed “entrambi erano vestiti in modo molto elegante“. Inoltre Sophie indossava “una minigonna nera e una camicetta nera abbinata molto sbottonata”.

Il sospetto di un presunto tradimento ha subito sollevato un polverone, tanto da costringere la Codegoni a dire la sua, parlando sui social proprio in compagnia di Basciano. “Posso dire una cosa?”, ha esordito Sophie. “L’altra sera tu eri convinto che io fossi a cena con te al sushi e in realtà io ero a cena con un altro e tu eri con una mia sosia”, ha raccontato simpaticamente Sophie. Che sempre scherzando ha concluso la sua smentita con queste parole: “Sei riccio e con la barba. Non lo capisci che ero a cena con un altro? Sei in loop man”.

L’ex gieffina ha quindi messo a tacere le malelingue che l’accusavano di tradimento. Anzi, la replica fornita in compagnia del suo Alessandro, dimostra ancora una volta che il rapporto tra i due ragazzi è molto saldo e promette di durare a lungo.

The post Malelingue accusano Sophie Codegoni, arriva la segnalazione sospetta: lei è costretta a raccontare la verità appeared first on Ck12 Giornale.