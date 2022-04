Macron e Marine Le Pen pari al 24 per cento. Astensione altissima, chi può favorire

Il presidente Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National Marine Le Pen sarebbero primi, appaiati al 24% in un sondaggio effettuato intervistando gli elettori dopo il voto in Francia, dove sono in corso le elezioni presidenziali. Lo scrive il quotidiano belga La Libre, sul suo sito, citando “buone fonti”. Terzo sarebbe il leader della France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, al 19%; la candidata dei Républicains Valérie Pécresse ed Eric Zemmour sarebbero entrambi intorno all’8%. Il sondaggio sarebbe stato realizzato da un primario istituto, ma la stessa Libre invita a prendere i dati “grezzi” come indicativi, precisando che possono ancora “evolversi fortemente”.

Il tasso di astensione al primo turno delle elezioni presidenziali francesi è stimato al 26,5%, secondo un sondaggio Ipsos Sopra Steria realizzato per France 24. Il dato è in aumento rispetto al 22,2% del 2017.

Urne chiuse e spoglio avviato in Corsica dove le presidenziali si sono globalmente svolte senza gravi incidenti, ma con un astensionismo record nell’Alta Corsica e nel ricordo del defunto leader indipendentista Yvan Colonna.