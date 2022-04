Gesto estremo di Jessica Selassiè, una reazione furiosa: lo prende a pesci in faccia

La vincitrice del GF VIP sembra non voler più tornare indietro. Gesto inaspettato di Jessica Selassié, la sua reazione è decisa come non mai

La vincitrice del GF VIP sembra non avere più tempo, spazio e voglia per le situazioni non certe. Jessica Selassié, fresca di vittoria, ha infatti le idee molto chiare su come debba andare il suo futuro e, dopo il reality che l’ha incoronata, per lei si stanno aprendo molte porte. Ci sono alcune situazioni, però, che Jessica si è portata fuori dalla casa del GF VIP e nelle ultime ore sembra che abbiano preso una piega drastica.

Dopo l’ospitata di Barù a Verissimo, sabato 9 aprile, Jessica Selassié ha compiuto un gesto inequivocabile: è tutto chiaro, ormai non ci sono più dubbi.

Jessica Selassié lo fa una volta per tutte: ecco cos’è successo

All’interno del GF VIP, tra Jessica Selassié e Barù Gaetani è nata un’amicizia profonda e la principessa non ha mai nascosto che le sarebbe piaciuto che si trasformasse in altro. Jessica, infatti, ha più volte ammesso di essersi infatuata del concorrente e all’interno della casa non sono stati pochi i momenti in cui la loro amicizia sembrava per trasformarsi definitivamente in amore. Una volta usciti dal reality, entrambi sono andati a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la loro esperienza come concorrenti.

Jessica Selassié, alla Toffanin, aveva detto: “Tra di noi c’è molta attrazione fisica (…). Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori!“. Le sue parole, quindi, lasciavano intendere un futuro se non d’amore quantomeno roseo, fatto di conoscenze e approfondimenti. Durante la puntata di sabato 9 aprile, a Verissimo sono stati invitati Davide Silvestri e Barù. Dopo aver parlato della loro amicizia, il discorso si è poi focalizzato su Jessica. Barù, però, ha usato parole del tutto diverse per descrivere il loro legame. Il concorrente, infatti, ha sottolineato che tra di loro c’è stata una bella amicizia che però non si è trasformata in altro e che dalla finale a oggi non si sono mai visti.

La reazione della Selassié a queste dichiarazioni, che probabilmente non condivide, non s’è fatta attendere. Nelle ore immediatamente successive, infatti, Jessica ha tolto il follow da Instagram a Barù, mentre lei continua a seguirla. Una presa di posizione netta e chiara, che vuole segnare un taglio con il passato: chissà come l’ha presa Barù e se, soprattutto, in fondo ci sperava ancora un po’.

