“era-un-trappolone”:-amara-scoperta-per-davide-silvestri,-sfruttato-come-fosse-un-oggetto

Davide Silvestri, volto del GF VIP 6, è stato letteralmente sfruttato proprio durante una nota trasmissione televisiva. Ecco cos’è successo

Il secondo classificato del GF VIP 6, che si è conteso il posto da vincitore con Jessica Selassié, è oggi molto richiesto soprattutto dai programmi televisivi che fanno delle interviste il loro focus principale. Il ragazzo, infatti, si è fatto conoscere dentro la casa per il suo modo di fare aperto e gentile e per i suoi valori, che lo contraddistinguono.

Proprio sabato 9 aprile, però, Davide Silvestri è stato invitato in una trasmissione di Canale5 con la scusa di parlare della sua amicizia con un altro protagonista del GF VIP. In realtà, però, si è parlato di tutt’altro.

Davide Silvestri e Barù: Silvia Toffanin li smaschera

Il secondo classificato del GF VIP è stato invitato da Silvia Toffanin a Verissimo. Il programma delle interviste di Canale5, infatti, smaschera sempre tutti gli ospiti e riesce a rivelarne lati più nascosti e segreti. Davide Silvestri, in particolare, è stato invitato in trasmissione insieme a Barù, concorrente del GF VIP 6 che ha conosciuto proprio nella casa. Tra i due è nata una bella e profonda amicizia, che sta proseguendo anche fuori dal reality.

Silvia Toffanin li ha invitati proprio con l’annuncio della loro grande amicizia e del rapporto nato all’interno della casa più spiata d’Italia. La conduttrice, poi, gli ha anche mostrato un video dei loro momenti migliori vissuti dentro al GF VIP e gli ha chiesto come questo rapporto stia maturando, nella vita di tutti i giorni. Davide ha addirittura risposto che, se si sposasse, vorrebbe proprio Barù alla griglia, per fare da mangiare a tutti gli ospiti.

In realtà, ben presto, il focus dell’intervista si è spostato su Barù e, in particolare, sul suo rapporto con la vincitrice Jessica Selassié. All’interno della casa, infatti, tra i due è nato un legame che non è mai riuscito a fiorire del tutto. Proprio a Silvia Toffanin, la vincitrice del GF VIP ha detto: “Lui si è fatto condizionare. Ho scoperto che non parlavano bene di me a lui. Lui non mi conosce e lì era un gioco”. In questa frase, in particolare, si riferiva a Soleil e Davide, che secondo lei hanno sviato Barù.

in pratica hanno fatto il trappolone a barù per fargli credere che era un’intervista sull’amicizia con davide e invece è stata tutta incentrata su jessica #jeru pic.twitter.com/0tOAMdJ3Hd — Valentina🐨🌙💜 (@koala_moonlight) April 9, 2022

Insomma, come sempre Silvia Toffanin è riuscita ad arrivare al suo obiettivo, facendo parlare di Jessica al composto Barù. Lui, dal canto suo, ha voluto chiudere questo discorso dicendo che fuori dalla casa non si sono mai visti e che tra di loro c’è un normale rapporto di conoscenza.

