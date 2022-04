“È incapace”: Alessandra Celentano lo squalifica, sentenza inappellabile

Le temibile insegnante di Amici 21, Alessandra Celentano, si è espressa con un verdetto a sorpresa, durissimo e inappellabile.

L’insegnante di Amici, Alessandra Celentano, ha emanato una sentenza inappellabile. Ma questa volta non contro un suo allievo, bensì contro un altro insegnante del talent show condotto da Maria De Filippi.

La Celentano è famosa per i suoi modi spicci e per l’intransigenza con la quale educa i suoi allievi. La sua è una visione integralista della danza, che la porta a non risparmiare critiche, anche molto dure, senza paura di risultare antipatica.

Questa volta però se l’è presa con un suo pari grado. Un altro insegnante che ha fatto la storia del talent show targato Mediaset. E come è solita fare, la Celentano ci è andata giù duro con un giudizio che non lascia scampo.

Alessandra Celentano lo squalifica: bocciatura senza pietà

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono due colonne portanti di Amici. Nell’edizione in corso stanno regalando grande spettacolo, non solo nel ruolo di insegnanti, ma anche con esibizioni di coppia nei guanti di sfida con gli altri maestri.

Esibizioni che hanno temi musicali importanti, tratti dai film e dai musical più famosi, che hanno chiamato Zerbi ad esibirsi come ballerino. In una recente intervista rilasciata da entrambi a Tv Sorrisi e Canzoni, la Celentano si è espressa in maniera perentoria sulle doti di ballerino del suo compagno di avventura.

A proposito delle performance che li hanno visti indossare i panni delle suore di ‘Sister Act’ oppure di Morticia Addams e Zio Fester de ‘La famiglia Addams’, la Celentano si è detta molto divertita. “Abbiamo trovato il giusto compromesso tra il nostro essere bacchettoni e il fare dell’allegra ironia su noi stessi”, ha commentato, assecondata subito dopo da Zerbi: “Ci divertiamo e partiamo sempre convinti di vincere”.

Le esibizioni sono “tutta farina del nostro sacco, le decidiamo insieme, poi io mi occupo della parte musicale e Alessandra naturalmente della coreografia”, ha spiegato ancora Rudy. Ed a questo punto che è arrivata la batosta della collega. “Io mi devo adeguare a lui, che è assolutamente incapace nel ballo“, ha sentenziato la Celentano, senza a pietà, per poi alleggerire il tutto con una valutazione benevola: “Le simpatia del risultato sembra essere apprezzata”.

