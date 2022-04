diletta-leotta,-desiderata-come-non-mai:-crescono-le-voci-di-un-corteggiamento-serrato

Clamorosa indiscrezione sulla giornalista sportiva Diletta Leotta: nei suoi confronti sarebbe in corso un corteggiamento forsennato.

Dopo aver chiuso la storia con l’attore turco Can Yaman, sembra che Diletta Leotta si stia dedicando al lavoro di cronista sportiva per Dazn. Ma arriva in queste ore la notizia di una corte serrata nei suo confronti.

In verità il possibile corteggiamento non ha nulla a che fare con la sfera affettiva della Leotta, bensì con quella professionale, sebbene al momento Diletta sembri realizzata nel ruolo di giornalista sportiva, rivestendo un ruolo di massima importanza ora che Dazn detiene i diritti della Serie A.

Eppure la giornalista siciliana non ha mai nascosto il desiderio di affrontare nuove sfide lavorative. Cosa che potrebbe accadere molto presto, con un cambio di casacca che sarebbe clamoroso.

Diletta Leotta, la vogliono a tutti i costi: c’è già un programma per lei

Secondo le ultime indiscrezioni, nella prossima stagione televisiva Diletta Leotta potrebbe passare a Mediaset. A sganciare questa rivelazione sorprendente è stato il magazine Vero Tv. Pare infatti che il Biscione abbia messo gli occhi sulla giornalista siciliana già da tempo.

Ma c’è di più, a Mediaset avrebbero già un’idea precisa su come impiegare Diletta, se il corteggiamento spietato dovesse alla fine produrre i frutti sperati. Infatti per lei sarebbe già pronta la conduzione di uno show comico che andrebbe in onda su Itali 1.

Non ci sono informazioni sul programma che le verrebbe affidato nel caso dovesse accettare l’offerta di Mediaset. Di sicuro vanno esclusi sia Colorado che Honolulu. Si pensa invece che possa trattarsi di uno show completamente nuovo, ispirato comunque a questi due.

Già in passato Diletta si è cimentata con programmi d’intrattenimento, come ‘Il contadino cerca moglie’ su Fox Life, o affiancando Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo 2020. Inoltre ha condotto una puntata di Striscia la Notizia assieme ad Alessandro Siani. Esperienze che potrebbero tornarle utili qualora decidesse di spiccare il volo e dare un svolta improvvisa e imprevedibile alla sua carriera.

