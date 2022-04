“che-stupida-strategia!”:-lorella-cuccarini-reagisce-male,-post-puntata-incandescente

Durante la quarta puntata del serale di Amici, Lorella Cuccarini ha dovuto perdere un componente della propria squadra. La reazione è durissima

Durante la quarta puntata di Amici21, Lorella Cuccarini si è messa in gioco sia attraverso i propri concorrenti sia personalmente. Ormai i guanti di sfida con Rudy Zerbi sono quasi delle vere e proprie frecciatine che, più che coinvolgere i concorrenti, mettono in prima linea i giudici.

La quarta puntata, però, ha visto l’eliminazione di una concorrente della squadra di Lorella Cuccarini e la reazione della coach e del pubblico è stata letteralmente di fuoco. Ecco cos’è successo.

Lorella Cuccarini perde Aisha: brutta strategia?

La prima manche della quarta puntata del serale di Amici21 ha visto scontrarsi la squadra dei “Cucca-Todo” contro quella di Zerbi e Celentano. La partita si è composta di sole due sfide, entrambe vinte dalla seconda squadra. La prima ha visto contrapporsi LDA e Nunzio e a prevalere è stato lo stile e la bravura del cantante partenopeo. La seconda, invece, ha contrapposto Carola, in un sensuale ballo con Michele, e Sissi. I giudici, però, si sono trovati in netta difficoltà al momento in cui dovevano scegliere una delle due esibizioni, quindi la prova è stata annullata.

La seconda sfida, quindi, è stata riproposta nel guanto di sfida tra Luigi e Alex, che dovevano cantare “Signor Tenente” di Faletti. I tre giudici hanno preferito Luigi e questa seconda vittoria ha portato a vincere la squadra di Zerbi e Celentano. Di conseguenza, i due coach han dovuto nominare tre persone della squadra avversaria, scegliendo Aisha, Alex e Sissi.

I “Cucca-Todo” e il pubblico, però, non hanno apprezzato la scelta. Secondo molti, infatti, sono stati nominati non i più deboli della squadra, ma tre forti: la consapevolezza di chi nominava era che uno, per forza di cose, sarebbe uscito.

e stata fatta fuori dal programma per una stupida strategia di rudy… io nn ho parole meritava di andare più avanti nel programma… — Valentina (@livelifeVale) April 10, 2022

A fare le spese di questa nomination è stata Aisha, che ha dovuto abbandonare il programma. La coach Lorella Cuccarini, però, non ha fatto mancare alla concorrente i suoi complimenti, sia in puntata che sui social. Qui, in particolare, ha fatto un commento piuttosto tagliente, che potrebbe essere letta come una frecciatina a Rudy:

Cara Aisha, dal primo giorno, ho creduto nel tuo talento. Leggi sotto a questo post quanto amore c’è per te e ricorda che il vero giudice nel nostro mestiere è sempre il pubblico. #Amici21 pic.twitter.com/kqxddj91Tg — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) April 9, 2022

I fan della cantante hanno decisamente apprezzato il commento e sono pronti a sostenere la cantante eliminata anche fuori dal programma.

