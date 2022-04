brutto-colpo-di-scena-per-ilary-blasi,-arriva-la-diffida-ufficiale:-ora-se-la-vedranno-gli-avvocati

Non c’è pace per Ilary Blasi. Nelle ultime ore è arrivata una diffida pesantissima per la conduttrice, che potrebbe avere serie conseguenze

L’Isola dei Famosi è ormai ben avviata. Al timone c’è Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Come inviato, dopo una stagione con Massimiliano Rosolino, è invece tornato Alvin, lo storico inviato del programma. Il cast c’è e quest’anno, con l’introduzione delle coppie, si stanno alimentando nuove dinamiche e nuovi momenti di ironia e discussioni.

Nelle ultime ore, però, per Ilary Blasi la situazione non si sta mettendo molto bene. Un parente di un naufrago, infatti, ha fatto una diffida piuttosto pesante: le conseguenze potrebbero essere durissime.

Ilary Blasi deve difendere il programma: dure accuse

Nel corso della settimana scorsa, sull’Isola dei Famosi avevano fatto il loro sbarco due dei Cugini di Campagna: Silvano Michetti e Nick Luciani. I due sono arrivati a metà reality ma il loro sbarco era molto atteso, sia dal pubblico che dai concorrenti, per la loro simpatia spiccata. Non appena arrivati sulla spiaggia, però, Silvano sembra essersi lasciato andare a un’espressione blasfema, che ha urtato la sensibilità di molti.

Questo gli ha causato l’eliminazione diretta, annunciata durante la puntata seguente. Silvano ha quindi abbandonato l’Honduras, ma ben presto sono arrivate le polemiche. Il fratello Ivano, infatti, ha diffidato sia Canale5 che il programma di Ilary Blasi poiché, secondo lui, suo fratello non ha affatto pronunciato un’espressione blasfema. “L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia” ha fatto sapere, in una nota legale.

Secondo il fratello di Silvano, quindi, viene a cadere ogni accusa nei confronti del cantante. Ivano chiede che Silvano venga riammesso nel cast de L’Isola dei Famosi e lo fa con una diffida formale, portata avanti da lui poiché il fratello, in questo momento, non può assumere iniziative a sua tutela. “Ho già dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e dei Cugini di Campagna in tutte le sedi” ha fatto sapere.

La vicenda sembra quindi articolarsi in modi non del tutto chiari e lineari. Non si sa ancora come L’Isola dei Famosi, Canale5 e Ilary Blasi abbiano preso questa diffida. Sicuramente, riammettere il concorrente creerebbe un precedente non indifferente. Il caso sta facendo molto discutere e, se da un lato porta luce e interesse sul reality, dall’altro crea situazioni spiacevoli.

