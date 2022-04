barry-seal,-politica-e-cocaina:-un-tom-cruise-finalmente-“vero”

BARRY SEAL UNA STORIA AMERICANA

Italia 1 ore 21.20

con Tom Cruise, Jesse Plemons e Sarah Wright. Regia di Doug Liman. Produzione USA 2017. Durata: 1 ora e 55 minuti

LA TRAMA

Storia vera avvenuta tra il 1978 e il 1986. Barry Seal era uno spericolato pilota di linea che usava sorvolare con spavalda spensieratezza le zone più calde dell’America Latina. A un certo punto venne assoldato dalla CIA che gli chiedeva di fotografare i movimenti idei trafficanti di droga e di armi. Barry fotografa e per anni sorvola indisturbato (guadagnando un mucchio di soldi). Finchè non vola troppo basso e s’imbatte nella cosca di Pablo Escobar in Colombia. Comincia a prendere soldi anche da Escobar. Ma a questo punto il gioco è diventato troppo pericoloso.

PERCHE’ VEDERLO perchè è una delle prove più convincenti di Cruise che per una volta presta la sua faccia di tolla a un personaggio vero. E dà l’occasione al regista Liman di tracciare un quadro corrusco e inquietante delle collusioni tra Cia e traffico negli anni di Reagan e Carter.