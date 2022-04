ucraina:-di-maio,-‘ambasciata-a-kiev-riapre-per-dare-grande-segnale-a-ucraini’

Volla (Napoli), 9 apr. (Adnkronos) – “La nostra Ambasciata non ha mai lasciato l’Ucraina, era a Leopoli nella parte ovest del Paese, ma ora è arrivato il momento di dare un grande segnale agli ucraini e alle istituzioni ucraine, e ringraziarli perché hanno cacciato via le truppe russe da Kiev e dalla regione di Kiev”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando a Volla (Napoli) sulla riapertura dell’Ambasciata italiana a Kiev. “Credo che dopo Pasqua saremo in grado di riaprire l’Ambasciata – ha spiegato Di Maio – e siamo d’accordo con l’ambasciatore per prenderci il tempo la settimana prossima per riattivare la struttura e per sentire i nostri partner europei. Il nostro obiettivo è essere operativi il prima possibile dopo Pasqua, in modo tale da poter riattivare tutti i canali diplomatici anche a Kiev”.