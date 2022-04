Silvia Toffanin a bocca aperta, novità da capogiro: la sua vita cambia per sempre

Novità pazzesca per Silvia Toffanin, la sua vita è stata letteralmente stravolta. Lusso sfrenato e stile pazzesco anche per questa nuova realtà

Conduttrice amatissima, soprattutto per le sue interviste del sabato e della domenica pomeriggio, Silvia Toffanin è una certezza in casa Mediaset. Il suo “Verissimo” è un pilastro sia di ascolti che di pubblico e con lei molti famosi riescono ad aprirsi e a dire cose che mai rivelerebbero, ad altri.

Nella sua vita, però, sta per cambiare tutto. La novità è incredibile e si tratta di un vero e proprio salto di qualità. In questo rinnovo c’entra anche la famiglia e il compagno di una vita, Pier Silvio Berlusconi: ecco cosa sta per succedere.

Silvia Toffanin e la casa nuova: trasferimento in arrivo?

Il compagno di Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi, sembra aver portato a termine un’azione che potrebbe letteralmente stravolgere la vita della moglie e della famiglia. Il marito della conduttrice, nonché Amministratore Delegato di Mediaset, ha acquistato Villa San Sebastiano nei pressi di Portofino, in Liguria. L’acquisto è di una tenuta di circa 1000 metri quadri, con un terreno di uliveti e vigneti di 1,3 ettari.

Essendo vicina a Milano, città dove entrambi svolgono il proprio lavoro per Mediaset, i due potrebbero decidere di trasferirsi definitivamente nella nuova casa. Questa, secondo il sito ar92landcoproperty.com è costituita da sette bagni, nove camere e una piscina. La villa, poi, affaccia sul golfo di Tigullio e i suoi interni, risalenti al Cinquecento, sono stati rinnovati anche dal famoso architetto Gae Aulenti.

L’operazione che ha portato la famiglia Toffanin-Berlusconi a finalizzare questo acquisto è milionaria. Pier Silvio, acquistando la villa, ha anche acquisito la società di Luca Bassani Antivari, molto indebitata. In questo modo, Berlusconi ha investito sul territorio ligure, zona a cui sarebbe particolarmente interessato anche a fini culturali. Sembra, infatti, che Pier Silvio voglia portare avanti progetti di valorizzazione storica e culturale delle zone liguri vicine a Portofino. La somma che l’Amministratore Delegato di Mediaset sembra aver speso per la Villa e la società si aggira sui 20 milioni di euro.

Insomma, sembra che la vita per Silvia Toffanin, il compagno e i figli si stia rivoluzionando. Sicuramente passare da Milano a una zona come quella di Portofino garantisce un cambio di stile di vita incredibile in cui la tranquillità e il lusso regnano sovrani. Ancora, però, non si ha nessuna certezza in merito alle scelte della famiglia.

The post Silvia Toffanin a bocca aperta, novità da capogiro: la sua vita cambia per sempre appeared first on Ck12 Giornale.