Diretta “Ordinate 220mila fiale di atropina”. Attacchi chimici in Ucraina, la più drammatica delle indiscrezioni

Giornata di guerra in Ucraina numero 45, sul piano militare la situazione è sempre più sanguinosa. Tiene ancora banco l’attacco missilistico sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk, nel Donbass che si appresta a tornare il nuovo epicentro bellico del conflitto. Il bilancio ancora non definitivo parla di 52 morti, tutti civili (in maggioranza donne e bambini) in attesa di prendere un treno e lasciare la regione. Kiev accusa Mosca, Mosca accusa Kiev: lo stesso tragico copione dell’eccidio di Bucha, e anche in questo caso al di là dei giochi di specchi la firma sembra essere quella del Cremlino. Dal punto di vista diplomatico, importante la visita della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, che prima ha visto coi propri occhi i cadaveri di Bucha e poi ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, consegnandogli fisicamente una busta con il questionario per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. “Potrebbe essere anche una questione di settimane”, ha promesso la Von der Leyen.

Ore 7.22: “Mosca aumenterà i raid aerei nel Donbass e nel Sud”

Le operazioni militari russe, in Ucraina, “continuano a concentrarsi sulla regione del Donbass, a Mariupol e a Mykolaiv, supportate dai continui lanci di missili da crociera da parte delle forze navali”; e si prevede “che l’attività aerea russa aumenterà nel Sud e nell’Est del Paese a sostegno di questa attività”: è quanto rileva l’intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento della situazione sul terreno; intelligence che rileva come i militari russi continuino a colpire gli ucrani “non combattenti”, ovvero i civili.

Ore 7.15: “Ancora sventato un tentativo di ‘corridoio’ terrestre”

Il tentativo di creare un corridoio terrestre tra Crimea a Donbass, in Ucraina, è ancora “sventato” dalla resistenza ucraina: è quanto rileva l’intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul terreno.

Ore 2.51: “Ministero della Salute ucraino ordina atropina contro armi chimiche”

Su richiesta del Mnistero della Salute ucraino, l’organizzazione umanitaria non-profit Direct Relief fornirà al Paese 220.000 fiale di atropina, che possono essere usate per contrastare i sintomi di vari agenti nervini. Lo scrive il Wall Street Journal, rilanciando l’ipotes di uso di armi chimiche da parte dell’esercito russo.

Ore 1.55: “I russi vogliono vincere il 9 maggio”

I russi si sentono sotto pressione perché vogliono ottenere una vittoria in Ucraina entro il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sui nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Lo riferiscono funzionari europei e americani alla Cnn. Le forze russe si stanno riorganizzando e puntando sull’est e sud dell’Ucraina perché li considerano obiettivi più piccoli e maggiormente raggiungibili rispetto alla conquista di tutto il Paese. L’esigenza di chiudere in fretta questa prima parte di conflitto, riferiscono le fonti, potrebbe spingere i russi a compiere altre atrocità come quelle di Bucha e Kramatorsk.

Ore 1.00: Salgono a 52 i morti a Kramatorsk

Sale ad almeno 52 morti il bilancio dell’attacco missilistico subito oggi da un gruppo di civili che tentava di fuggire in treno dalla stazione di Kramatorsk, nell’Ucraina sconvolta dalla guerra. Secondo le autorità locali almeno 5 vittime sono bambini.

Ore 00.54: Zelensky, “la Russia risponderà dei crimini di guerra a Bucha e Kramatorsk

“Come i massacri di Bucha, come molti altri crimini di guerra russi, l’attacco missilistico a Kramatorsk dovrebbe essere una delle accuse in tribunale”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video-messaggio, descrivendo l’attacco missilistico su una stazione ferroviaria come un nuovo crimine di guerra russo e dicendo che l’Ucraina si aspetta una dura risposta globale. Ha promesso grandi sforzi “per stabilire ogni minuto di chi ha fatto cosa, chi ha dato quali ordini, da dove proveniva il missile, chi lo ha trasportato, chi ha dato il comando e come è stato concordato questo attacco”, così che i responsabili ne rispondano.

Ore 00.30: Makariv, “trovati 132 corpi

Sono 132 i cadaveri trovati a Makariv, cittadina di 15mila abitanti a circa 50 km a ovest di Kiev. Lo ha riferito il sito web Ukrainska Pravda, citando il sindaco della città. Vadym Tokar ha detto che la maggior parte dei corpi sono stati dissotterrati da fosse comuni, ma che alcuni sono stati trovati nelle strade.