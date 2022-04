Crédit Agricole entra in Banco Bpm. Che vola in Borsa

L’operazione testimonia il forte apprezzamento di Crédit Agricole per Banco Bpm. Il gruppo francese fa sapere di avere individuato nella banca una realtà solida, con un outlook positivo sul piano finanziario e un management team forte. Si consolida così la relazione strategica tra Crédit Agricole e Banco Bpm, costituita innanzitutto dalla partnership nel credito al consumo attraverso la joint venture Agos (39% Banco Bpm, 61% Crédit Agricole). Crédit Agricole non ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione a superare la soglia del 10% nel capitale sociale del gruppo milanese.

All’apertura della Borsa venerdì 8 aprile, il titolo del gruppo milanese è balzato del 15% circa. Le azioni venivano scambiate a 3,14 euro, per 4,77 miliardi di capitalizzazione. Il gruppo francese ha inoltre specificato di non aver presentato la richiesta per ottenere l’autorizzazione a superare la soglia di rilevanza del 10% nel capitale del Banco. Quest’ultimo, in una nota a parte, ha precisato che l’acquisto da parte dei francesi non è stato preventivamente concordato.

Le altre operazioni di Credit Agricole

Lo schema dell’acquisizione, come sottolinea Italia Oggi, assomiglia molto a quello applicato con il Credito Valtellinese: in quell’occasione Crédit Agricole si era assicurata in due tappe il 9%, rafforzando la partnership assicurativa esistente. Prosegue dunque l’avanzata del gruppo in Italia, dove oltre a Cariparma, Creval e Friuladria ha acquisito in tempi più recenti Caricesena, Carim e Carismi.