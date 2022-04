Clarissa Selassié infittisce il mistero, messaggio criptico: cosa sta succedendo a Lulù?

La sorella della vincitrice del GF VIP, Clarissa Selassié, affida ai social un messaggio molto strano, che insospettisce i fan

Con le sue sorelle è stata una delle protagoniste del GF VIP 6, nonostante tra le tre sia stata la prima a uscire dal reality. Lulù e Jessica, però, han portato alto il loro nome e anche il suo, mostrandosi per tutto ciò che sono in pregi e difetti. Questa scelta è valsa loro molto: Lulù nella casa ha trovato l’amore, in Manuel, che la apprezza fino in fondo. Jessica, invece, è riuscita a vincere il reality.

Nelle ultime ore, però, Clarissa si è lungamente sfogata sui social network facendo riferimento a una situazione che tutti sospettano da tempo. Si tratta di Lulù: ecco cos’è successo.

Clarissa Selassié si sfoga sui social e parla anche per lei

Nelle sue storie Instagram, Clarissa Selassié si è sfogata. “Di solito non parlo mai al posto loro” ha detto, anticipando però un discorso che era evidente sarebbe andato a parare nella sua famiglia. “Però, vorrei dire a tutti di stare sereni perché sto leggendo ovunque certe stron**te… che sono proprio stron**te!“. Clarissa ha poi continuato dicendo a tutti i suoi follower di stare tranquilli e che stanno tutti bene: “No pasa nada” ha scritto.

Immediatamente i fan delle sorelle Selassié si sono chiesti a cosa si stesse riferendo. L’ipotesi è che questo sfogo si riferisca alle recenti voci secondo cui il rapporto tra Lulù Selassié e il suocero, il padre di Manuel Bortuzzo, non stia per niente fiorendo. I fan più attenti, infatti, hanno notato che lui non la segue in Instagram, dettaglio apparentemente banale ma in realtà importante, soprattutto nel caso di persone che con i social ci lavorano. In un primo momento, secondo i fan, Franco Bortuzzo avrebbe addirittura bloccato Lulù. Questo però è difficilmente verificabile.

Un dato è però incontrovertibile: i due non si seguono. Immediatamente, sui social i fan della coppia si sono scatenati cercando di spiegare questo fatto:

Lulù e Frank non si seguono più sui social. E’ una roba social e i diretti interessati sapevano a cosa andavano incontro, è inutile cercare di non parlarne🤣 #fairylu #gfvip — Sissi (@Sissi49886218) April 7, 2022

Le parole di Clarissa Selassié farebbero pensare che il mancato follow sia assolutamente casuale e che non sia successo niente, ma solo il fatto di parlarne getta ulteriori ombre. Cosa starà succedendo? Non ci resta che continuare a seguirli.

The post Clarissa Selassié infittisce il mistero, messaggio criptico: cosa sta succedendo a Lulù? appeared first on Ck12 Giornale.