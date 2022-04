“che-fai?-usane-meno!”:-ilona-staller-combina-un-disastro,-scoppia-la-rabbia-dei-naufraghi-[video]

L’ex attrice di film al luci rosse Ilona Staller ha combinato un bel disastro e ora rischia di inimicarsi gran parte dei naufraghi.

Ilona Staller non ha ancora ben capito che le risorse messe a disposizione dalla produzione dell’Isola dei Famosi sono centellinate, proprio per mettere alla prova i naufraghi, e che quindi vanno utilizzate con parsimonia.

Invece l’attrice ragiona ancora come se fosse a casa sua, e sembra non voler rinunciare a certe comodità, correndo il rischio di arrecare gravi danni agli altri concorrenti, come è successo proprio in queste ore.

A denunciare l’accaduto è stato Edoardo Tavassi, che in compagnia di sua sorella Guendalina e di Gustavo Rodriguez, ha raccontato il disastro combinato dalla Staller.

Ilona Staller, che disastro: “Se finisci la bottiglia…”

I tre naufraghi si sono ritrovati a discutere immersi nelle acque limpide dell’Honduras, criticando aspramente l’ex attrice di film a luci rosse. “Ho sentito Ilona che comincia a parlare male di mio figlio“, ha raccontato Gusatvo Ridriguez. E quando ha chiesto spiegazioni all’attrice, si è sentito rispondere: “No, io non ho detto nulla”.

“Muove la lingua per parlare male delle altre persone… è una persona inerte per me”, ha sentenziato il padre di Belen, trovando l’appoggio dei fratelli Tavassi. Infatti Guendalina ha rincarato la dose: “Stamattina, visto che sta in nomination, sta andando a far vedere che prende i pesci…”.

A quel punto è intervenuto suo fratello Edoardo, che ha raccontato il guaio combinato da Ilona: “Stamattina l’ho vista col bagnoschiuma… una bottiglia così per tutti quanti, e lei via… metà bottiglia! E io gli ho fatto: Ilona, ma che fai? Meno…”. Naturalmente Gustavo e Guendalina hanno colto la notizia con stupore e sconcerto.

Gustavo su Ilona: “muove la lingua per parlare male di altre persone” “È una persona inerte” G: “mo stamattina dato che sta in Nomination sta andando a fà vedere che pija i pesci” E: “stamattina l’ho vista con il bagnoschiuma…pija metà bottiglia” 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #isola pic.twitter.com/ekEivb1sYU — Francesca 💋 (@sonoingenua_) April 9, 2022

Invece la Staller non si è sentita minimamente in colpa, anzi. “Lei mi fa: io ho i capelli lunghi…”, ha raccontato Edoardo, che ha cercato di farle capire il danno arrecato agli altri naufraghi: “Ho detto ok, ma noi qua stiamo in 24, se finisci la bottiglia…”.

Ora chissà come la prenderanno gli altri concorrenti, quando scopriranno che metà bagnoschiuma è andato via per il lunghi capelli biondi di Ilona, mettendo a rischio l’igiene personale di tutti, già carente per via delle condizioni estreme a cui sono costretti. Una cosa è certa, la Staller dovrebbe cominciare a comportarsi in maniera più giudiziosa, se non vuole attirare su di sé la rabbia degli altri naufraghi.

