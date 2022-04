canale-5-in-crisi-:-“flop-disastroso”,-prima-puntata-da-incubo,-ora-che-succede?

Momento complicato per Mediaset: Canale 5 deve fare i conti con un altro flop e arrivano prese in giro da più parti, che succederà ora?

Novità non positive arrivano all’indomani dell’esordio di un nuovo programma su Canale 5. Dopo l’inizio stentato de La Pupa e il Secchione e gli ascolti miseri dell’Isola dei Famosi, non giungono buone notizie dai dati Auditel per un’altra trasmissione su cui il Biscione aveva puntato.

Lo testimoniano le reazioni che arrivano da più parti, come ad esempio Andrea Pucci che con uscite eclatanti si sta togliendo parecchi sassolini dalle scarpe. Come da par suo, sta facendo dichiarazioni così clamorose che di sicuro dovrà pagarne le spese, con pesanti conseguenze per la sua carriera in televisione.

Nei giorni scorsi il comico milanese si era già scatenato contro La Pupa e Il Secchione, show da lui condotto prima che Mediaset decidesse di affidare la stagione in corso a Barbara D’Urso, con un format rinnovato che non sta ottenendo grossi risultati.

Non contento, nelle ultime ore Pucci si è concesso un’altra bordata contro la nuova edizione di un altro programma che gli è stato tolto dalle mani, e che sta tradendo le aspettative.

Andrea Pucci è una furia

Andrea Pucci ha un carattere vulcanico, sia sul palco che fuori, e in queste ore lo sta dimostrando chiaramente, con esternazioni che quasi sicuramente avranno ripercussioni gravi sulla sua carriera. Ma evidentemente il comico milanese non ha intenzione di tenersi dentro la rabbia per quello che ritiene un sgarbo inaccettabile.

Già qualche giorno fa, intervenendo sui social, Pucci ha detto di “godere come un riccio appena nato“, quando ha visto che Stasera mi butto, programma Rai del quale lui stesso è protagonista, ha stracciato negli ascolti La Pupa e Il Secchione di Barbara D’Urso. Pucci aveva condotto le edizioni precedenti del programma Mediaset con grande successo. Poi gli è stato tolto, per essere affidato con un format rinnovato alla conduttrice napoletana.

Nelle ultime ore, non contento, il comico si è scagliato di nuovo contro il Biscione e il collega Enrico Papi, che ha esordito con Big Show, altro programma condotto in precedenza da Pucci. E anche i questo caso gli ascolti non sono andati bene, così il comico milanese ne ha approfittato per rincarare la dose.

“Un mio nostalgico mi ha inviato questo video e mi ha ricordato quanto era vivace e divertente il mio big show”, ha scritto Pucci su Instagram, postando un breve estratto video delle sue edizioni. Il post si è meritato tanti commenti di solidarietà e di approvazione. “Ieri sera ero imbarazzata io per lui (Enrico Papi n.d.r.), ad un certo punto ho spento”, ha scritto uno fan di Pucci. “La Mediaset è svalvolata. Ma si possono cannare così le conduzioni? Nel suo Big Show si rideva, c’erano i suoi tempi comici, eppure era delicato. Qui noia e noia”, ha scritto un altro.

Commenti ai quali Pucci stesso ha risposto con “mi piace” e cuoricini, dimostrando tutta la sua soddisfazione e il suo apprezzamento. Difficile invece credere che Mediaset abbia apprezzato queste due uscite al vetriolo. Anzi, a questo punto è lecito pensare che tra il Biscione e Pucci i rapporti siano irrimediabilmente rovinati. Difficilmente lo rivedremo nei programmi Mediaset. Un prezzo salato da pagare, che il comico milanese deve aver messo in conto, preferendogli il dolce sapore della vendetta.

Quale sarà la reazione di Mediaset? Papi ha ottenuto risultati non troppo incoraggianti in termini di ascolti ma ancor peggio, la critica ha riversato su di lui pesanti bocciature per il poco dinamismo e la lentezza che ha caratterizzato il programma. Piersilvio Berlusconi ora si trova di fronte a una scelta: proseguire sulla strada tracciata o rivedere i prossimi step? Per BigShow sono previste altre 4 puntate: andranno in onda o ci sarà una rivisitazione del palinsesto come da più parti si lascia presagire?

