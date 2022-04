“vive-di-riflesso,-una-sanguisuga”:-antonio-zequila-asfalta-il-naufrago,-svela-un-segreto-imbarazzante

Antonio Zequila è irrefrenabile: spara a zero su un ex compagno di avventura, lo demolisce senza mezzi termini.

L’ex naufrago Antonio Zequila è da poco tornato in Italia dopo la sua breve avventura a Playa Palapa. Eliminato dal survival-game assieme alla compagna Floriana Secondi, è in seconda battuta approdato a Playa Sgamada, ma è uscito penalizzato dal televoto. Ha quindi fatto ritorno nel Belpaese, accettando le ospitate dei maggiori rotocalchi televisivi.

L’attempato attore di soap ha le idee ben chiare circa i suoi compagni a “L’Isola“: in particolare cova il dente avvelenato nei confronti di un naufrago ben preciso, e non manca di condividere le sue impressioni con il pubblico. Si tratta, ovviamente di Jeremias Rodriguez: il naufrago argentino, fratello di Belen e Cecilia, partecipa al reality in coppia con il padre Gustavo. Antonio Zequila si dichiara molto deluso dal comportamento del giovane fratello d’arte, e spara a zero su di lui.

“Arrogante, maleducato e irrispettoso!”: Antonio Zequila non ha dubbi, Jeremias ha passato il segno

L’attore, come riportato da “Blogtivvu”, ha una pessima opinione di Jeremias, e lo taccia di aver infranto persino il quarto comandamento, “Onora il padre e la madre”. “La persona che più mi ha deluso è Jeremias. E’ un ragazzo maleducato, arrogante e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro alla casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola, e in maniera sgarbata ha detto al padre: ‘Stai zitto!’. Gustavo è uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato…“.

Zequila ha poi proseguito: “Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo… Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento: io nella vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre.“. Antonio rivela inoltre che il fumantino naufrago argentino si sarebbe scagliato anche contro la produzione del reality: “Ha inveito anche contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’isola, ha detto che era un reality di mer*a… Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare. Non mi piacciono le persone che vivono di riflesso, le sanguisughe!“.

Il pesante affondo lascia intendere che i due naufraghi non siano rimasti in buoni rapporti. Le accuse di Antonio si riveleranno fondate, durante il progresso del reality di Mediaset?

