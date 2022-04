Stefano de Martino senza pietà: “Ma allora è uno str**zo!”, gestaccio da scugnizzo vero [VIDEO]

Durante l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, Stefano de Martino ha compiuto un gestaccio che non è affatto passato inosservato

Nato come ballerino ad Amici, proprio nella scuola di Amici si è riscoperto conduttore. Maria de Filippi, infatti, gli ha affidato qualche anno fa la conduzione del daytime, con Marcello Sacchetta. L’esperienza l’ha convinto a proseguire per questa strada, mettendo da parte la danza. Stefano de Martino entra così in Rai, conducendo diversi programmi: Bar Stella, Made in Sud e, ultimo ma non per importanza, Stasera Tutto è Possibile.

Martedì 5 aprile è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione del suo ultimo show comico, ma durante la diretta Stefano ha commesso un gesto che non è passato inosservato.

Stefano de Martino lo fa cadere in diretta: cos’è successo

Lo show di Stefano de Martino è un programma ironico e divertente. In ogni puntata vengono ospitati diversi personaggi della tv, dello spettacolo, del cinema e della musica. Questi si devono mettere in gioco al 100%, lasciandosi coinvolgere nei diversi giochi che animano il programma, come la Stanza Inclinata. L’esito è quello di uno show di grande intrattenimento, con momenti divertenti e spensierati, che quest’anno ha ottenuto numeri di auditel del tutto inaspettati, in positivo.

L’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile è andata in onda martedì 5 aprile. Settimana prossima, infatti, ci sarà uno speciale dedicato ai momenti migliori di questa stagione 2021/2022. Sicuramente, nei cuori dei telespettatori sono entrati alcuni dei protagonisti di questo show come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, due vere e proprie spalle comiche per De Martino.

Durante la puntata di martedì 5 aprile, però, Stefano si è lasciato andare a un gesto inaspettato. Durante un momento nel gioco “Do re mi fa male”, De Martino ha spinto uno dei concorrenti presenti in puntata, facendolo capitombolare a terra di fronte a tutti:

scusate anche oggi stefano si è confermato uno stronzo di prima categoria e per questo perfetto per condurre questo programma #staseratuttoèpossibile pic.twitter.com/6UB092C4pO — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 5, 2022

Il pubblico ha sia contestato sia apprezzato questo gesto. Stefano de Martino, infatti, è in grado di mettersi in gioco con i propri ospiti e di diventare egli stesso un concorrente, alimentando l’ironia e il divertimento. Certamente, però, il fatto di aver fatto cadere un ospite non è piaciuto a tutti, che hanno sottolineato come fosse evitabile, soprattutto in diretta.

