Oroscopo di Branko weekend 9-10 aprile: amore in arrivo per 4 segni. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – Sei letteralmente determinato e inarrestabile questo weekend. Hai tanta voglia di muoverti e di fare, tipico del segno, ma adesso viene accentuato tutto di più. Il consiglio è quello di evitare eccessi, recuperare energie (se serve) per affrontare al meglio la settimana entrante. A lavoro ti aspettano, infatti, giornate veramente impegnative dove dovrai dare prova della tua bravura e fermezza d’intenti. In amore, non trascurate chi vi dà l’anima ed è pronto sempre a offrirvi una mano d’aiuto anche nei momenti no. Il resto scartatelo con decisione.

Toro – Avete il desiderio di amare e stare bene, ma prima risolvete tutti i problemi col partner. Non potete trascinarvi dietro situazioni che vi fanno solamente arrabbiare e stressare. Per i single potrebbe essere il momento di incontrare la persona giusta che, finalmente, è pronta a “riattivare” il vostro cuore. A lavoro attenzione a chi sembra essere vostro amico: in realtà sono solo dei colleghi. Trattateli come tali, ma con estremo rispetto. Il vostro livello di tolleranza è particolarmente alto, approfittatene perché non capita spesso ma fate sempre bene i conti!

Gemelli – Stelle particolari questo fine settimana: siete sommersi dai tanti (troppi) problemi e vivete in uno stato perenne di ansia che non riuscite a superare in nessun modo. Siate cauti perché questo mood potrebbe rovinare i rapporti con gli altri, logorando ciò che avete, invece, costruito con fatica. Se qualcosa non vi sta bene, ditelo apertamente e questo vale sia in amore che a lavoro. Esternate la vostra opinione e dite realmente come stanno le cose. Vi sentirete più leggeri e appagati e il vostro sforzo verrà premiato.

Cancro – Questo weekend siete particolarmente espansivi e ciò non è affatto un male dato che potrete fare nuove conoscenze interessanti. Ne avete, tra l’altro, veramente bisogno: i rapporti stagnanti non fanno più per voi, è ora di cambiare aria e di cercare nuovi svaghi. Non pensate troppo, però, ai problemi che avete avuto nelle scorse settimane, ormai è acqua passata! Siete, tra l’altro, particolarmente passionali: lasciatevi abbandonare a nuove e belle sensazioni ma attenzione ai ritorni di fiamma. A lavoro fate il minimo indispensabile, senza strafare.

Leone – Siete voi gli artefici del vostro destino, soprattutto in questo weekend in cui siete chiamati a prendere delle scelte significative: o dentro o fuori, sia in amore che a lavoro. Il consiglio è quello di dare le giuste attenzioni alle persone che amate, aprendo soltanto il vostro cuore. Mettetevi, ancora una volta, in gioco dato: i pro sono molto di più dei contro. In campo professionale, se volete ottenere i risultati sperati dovete prima mettere i puntini sulle “i”. Non scendete a squallidi compromessi e se le questioni economiche vi preoccupano un po’ non agitatevi, in arrivo importanti novità.

Vergine – Date sfogo alla vostra istintività ma attenzione a non eccedere. Quando affrontate un problema dovete dare agli altri sempre l’impressione di essere sicuri di voi stessi, nascondendo le vostre insicurezze. Non dimenticate, però, se necessario, di chiedere una mano, soprattutto a lavoro. Raggiungere gli obiettivi di squadra è molto gratificante e il capo lo noterà. L’importante è mantenere la calma sul posto di lavoro e, se è il caso, chiarite un accordo o un contratto. Meglio che tutto sia fatto alla luce del sole.

Bilancia – Risolvete dei piccoli problemi personali o lavorativi che vi stanno tormentando e poi vivrete un fine settimana senza ansie e preoccupazioni. Le emozioni e gli umori di domenica sono migliori rispetto a sabato, approfittatene ma prima dovete risolvere un conflitto. Se vi sentite un tantino insofferenti, sappiate che è normale: il consiglio è quello di liberarvi del macigno interiore che state portando facendo attenzione a non lasciarvi dietro strascichi relazionali. Dovete vivere nuove emozioni, voltate pagina: la felicità è sotto i vostri occhi!

Scorpione – Vi sentite facilmente irritabili e sembra che abbiate la voglia di fare discussioni per argomenti inutili. In realtà non è così: volete solo vivere delle giornate indimenticabili, decidendo – in anticipo – di focalizzarvi solo su ciò che conta davvero. Non importa se utilizzate dei toni un po’ accesi, l’importante è sapere esattamente come ottenere i vostri scopi senza dimenticare l’educazione. Ma ne avete da vendere. In amore siate più espansivi, il mistero – almeno sabato e domenica – lasciatelo da parte. Accantonate anche dubbi e paure che non vi fanno spiccare il volo!

Sagittario – Avete bisogno di rinnovarvi del tutto questo fine settimana. Iniziate, se è il caso, un nuovo amore dimenticando le polemiche sterili che vi hanno amareggiato nei giorni precedenti. Vivete, infatti, nuove emozioni ma prendete tutto in maniera più rilassata. Questo atteggiamento gioverà sia a voi che al futuro e potenziale partner. A lavoro è un periodo favorevole per ristabilire un buon equilibrio. Non cadete nella tentazione di voler avere ragione a tutti i costi, se avete torto ammettete le vostre colpe.

Capricorno – Prima di dire che è tutto ok, dovrete risolvere alcuni problemi soprattutto a lavoro. Sabato sarà una giornata particolarmente stressante, ma domenica ritroverete la serenità che aspettavate da tempo e che speravate di ottenere. Meglio, in ogni caso, rimandare le discussioni a un momento futuro. Non prendete decisioni affrettate e attenzionate tutto ciò che non va nella vostra vita. Dopo questo passaggio sarete pronti a sfrecciare dritti verso i vostri obiettivi con maggiore determinazione e anche voglia di fare.

Acquario – Approfittate del weekend per fare ordine nella vostra vita, anche se siete amanti del caos. In questo momento quello che vi serve è capire chi avete di fronte per ponderare bene delle decisioni che non possono essere più rimandate. Dedicatevi anche al relax per recuperare le energie. Evitate i battibecchi e non arrabbiatevi troppo: massima concentrazione e attenzione sul lavoro, nei progetti e negli affari. Non state troppo in mezzo alla gente, tra impegni mondani e lavorati, non fa per voi adesso.

Pesci – Questo fine settimana avete una grande voglia di liberarvi di un peso soprattutto in campo sentimentale. Fate le giuste valutazioni e trovate il coraggio di prendere di petto tutte le questioni. Le stelle trasformano i vostri desideri in realtà adesso e potrete fare incontri davvero piacevoli. Si tratta di un periodo che può darvi molte soddisfazioni, se saprete cogliere la palla al balzo. Provate anche, se ci riuscite, a mettervi nei panni degli altri, anche a lavoro. Questo vi darà una corretta visione d’insieme della situazione da non trascurare.

L’articolo Oroscopo di Branko weekend 9-10 aprile: amore in arrivo per 4 segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.