Oroscopo Barbanera di sabato 9 aprile: bene domani per amore e salute. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Una configurazione energica vi rende combattivi. Parlate con franchezza senza curarvi della suscettibilità emotiva di chi vi circonda.

Toro (21/4 – 20/5) – Approfittate di questo momento per concedervi un po’ di relax. Dimenticate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Influenze affettuose mettono una pezza ai vostri bisticci con la dolce metà. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia.

Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata da favola! Saggiamente guardate più in là del vostro naso, scoprendo che se anche la casa è angusta, avete tutto il mondo da esplorare.

Leone (23/7 – 23/8) – Grazie agli influssi positivi di Mercurio, potrete disporre di buoni argomenti per convincere i vostri clienti, i vostri collaboratori e perfino i figli un po’ ribelli.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna dà un contributo positivo a questo venerdì, che si preannuncia tranquillo e sereno: ideale per una riunione con i vostri cari o con gli amici.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Qualche grana professionale scombina i vostri programmi? Affidatevi con serenità alle mani esperte di un amico, troverà di certo una soluzione.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Casa e famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente, bisognoso di compagnia, oggi potrebbe trovare in voi il suo angelo custode.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Cielo terso dopo la tempesta. Ripartite appoggiandovi alla vostra inesauribile grinta e al vostro consueto ottimismo. Lavoro sotto i riflettori.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Belle sorprese in vista con i familiari, buon giro di amici, magiche scosse sismiche del cuore. Per afferrare il bonus fortuna, liquidate il passato.

Acquario (21/1 – 19/2) – La giornata può offrirvi una buona opportunità, per dare libero corso all’estro e alla fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici.

Pesci (20/2 – 20/3) – Una bella notizia, del tutto inaspettata, potrà giungere in serata; preparatevi per incontri piacevoli. Avete davanti a voi un venerdì dinamico.

L’articolo Oroscopo Barbanera di sabato 9 aprile: bene domani per amore e salute proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.