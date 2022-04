Isola dei Famosi | “Perché è cosi cattiva?”: naufrago sconvolto, lei mette in giro maldicenze gratuite [VIDEO]

Un naufrago de “L’Isola dei Famosi” subisce pesantissime accuse in diretta, la polemica furibonda diventa virale.

Come in ogni reality, anche “L’Isola dei Famosi” riserva agli spettatori momenti di puro intrattenimento. Risse e zuffe verbali sono all’ordine del giorno, e le costanti privazioni di cibo e comfort mettono a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei naufraghi di Cayo Cochinos. Questa volta la palla avvelenata passa ad un ex isolano, da poco eliminato dal gioco.

Si tratta di Antonio Zequila, attempato attore e personaggio televisivo salernitano, precedentemente noto con l’appellativo di “Er mutanda“. Nonostante l’isola ormai sia solamente un ricordo, Zequila si è dovuto difendere con unghie e denti nello studio di “Mattino 5” circa una questione molto delicata. Scoppia nuovamente il “parrucchino-gate“.

“L’Isola dei Famosi”, le accuse in diretta ad Antonio Zequila

Antonio Zequila è approdato a “L’Isola dei Famosi” da singolo, ed è stato ben presto accoppiato con Floriana Secondi. L’esplosiva vincitrice del “GF Vip” ha da subito dichiarato di stimarlo come persona, ma di ritenere i suoi capelli alla stregua di un parrucchino. Tale episodio ha ovviamente spopolato nel web, e si sono moltiplicate le illazioni circa la situazione tricologica del popolare attore di soap.

Dopo l’eliminazione dal gioco, Antonio è comparso nello spin-off “Isola party“, dove si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Jeremias Rodriguez. Ha in seguito accettato anche l’invito a “Mattino 5“, dov’è stato oggi accolto dalla conduttrice Federica Panicucci. La sua ospitata, però, si è rivelata piuttosto controversa: Antonio Zequila è stato attaccato in diretta dall’opinionista Patrizia Groppelli, e ha rivelato la verità circa il presunto parrucchino. La Groppelli l’ha infatti accusato di essersi trapiantato i capelli, e di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ha inoltre rievocato un episodio avvenuto anni prima, in cui lo showman aveva imbrattato i camerini degli studi televisivi Mediaset con una polverina per rinfoltire i capelli. Le surreali accuse sono state accolte con indignato imbarazzo: ecco il video del confronto tra i due:

3,2,1 riparte il parrucchino GATE! Finalmente è arrivato il momento che tutti aspettavamo: il confronto tra Groppelli e Zequila a #Mattino5 pic.twitter.com/FprV5RMZJY — Mattino5 (@mattino5) April 8, 2022

La reazione del web

Uno spettatore, indignato di fronte al tenore dell’attacco, difende Antonio Zequila: “Ma la Groppelli perché è così cattiva? Cattiva rancorosa offensiva, non solo in questa occasione ma spesso ha un atteggiamento irrispettoso e anche maligno. È una persona che mi piacerebbe non sentire e vedere più, specie come opinionista, specie quando si parla di cose leggere.“.

Ma la Gruppelli perché è così cattiva? Cattiva rancorosa offensiva, non solo in questa occasione ma spesso ha un atteggiamento irrispettoso e anche maligno. È una persona che mi piacerebbe non sentire e vedere più, specie come opinionista, specora quando si parla di cose leggere. — Cristina Marti (@Marticri) April 8, 2022

La rissa televisiva tra i due è da ritenersi conclusa?

