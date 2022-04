“ignoranti…-quanta-cattiveria”:-brutto-episodio-a-pechino-express,-grave-scorrettezza-in-puntata

Durante la puntata di Pechino Express andata in onda giovedì 7 aprile, una coppia si è lasciata andare ad alcuni gesti inequivocabili. Durissima reazione

Giovedì 7 aprile è andata in onda, su Sky, una nuova puntata di Pechino Express. Lo show quest’anno tocca i territori del Medio Oriente e, durante la puntata del 7 aprile, i concorrenti han messo piede per la prima volta in Uzbekistan. La sfida è stata agguerritissima tra meloni, una delle principali coltivazioni dello stato, timbri di legno e strati di magliette. A essere eliminata è stata la coppia degli Scienziati, composta da Barbascura X e Andrea Boscherini.

Durante la puntata, però, una coppia ha commesso alcuni gesti che non sono affatto passati inosservati. Durissimi i commenti per loro, l’accusa è di non essere corrette verso il gioco e verso gli altri partecipanti.

Pechino Express 2022: Italia-Brasile sotto accusa

Una delle coppie più agguerrite di Pechino Express 2022 è quella formata da Nikita Pelizon e Helena Prestes, che formano la coppia “Italia-Brasile”. Le due modelle sono molto temute dagli avversari, poiché sono estremamente forti sia nelle prove fisiche sia nei momenti in cui serve più fortuna. Con la puntata del 7 aprile, si sono aggiudicate la terza vittoria di puntata ed è un risultato davvero incredibile per il reality di Pechino Express.

Le due, al momento della vittoria, han dovuto scegliere chi mandare a casa tra gli Scienziati e gli Indipendenti, coppia composta da Bugo e Cristian Dondi. Helena e Nikita han quindi optato per gli scienziati, chiudendo un cerchio. Le due coppie si sono infatti molto spesso scontrate, anche in modo acceso. La coppia composta da Barbascura X e Andrea Boscherini, infatti, ha spesso accusato le due modelle di comportarsi in malo modo e di essere disposte davvero a tutto pur di vincere. Non sono stati pochi gli episodi in cui le due ragazze han saltato la coda, per esempio, o hanno provato a trovare scorciatoie, non sempre moralmente corrette.

Con L ignoranza e la scorrettezza … arrivi primo e puoi far fuori chi ha la conoscenza e la correttezza…. Un po’ lo specchio dell’Italia!!!! #pechinoexpress — stefania (@shiwasekitai) April 8, 2022

La coppia Italia-Brasile, dal canto suo, ha accusato gli Scienziati di averle sviate, durante una prova. Insomma: tra le due coppie non scorreva buon sangue. Dopo l’eliminazione degli scienziati, però, Italia-Brasile è letteralmente scoppiata di gioia e si è messa a saltare e a festeggiare. Questo gesto non è per niente piaciuto:

Che poi vogliamo parlare della cattiveria di festeggiare dopo aver eliminato qualcuno cioè il gioco è gioco ma la vita è ben altro che brutte persone#pechinoexpress — Lisa (@mistralizzy) April 8, 2022

Le due, che durante la puntata sono anche state accusate di aver usato un cellulare quando era vietato, hanno per questa infrazione subito un decurtamento di punti. Nonostante questo, però, sono comunque riuscite a classificarsi prime: chissà come andrà, nelle prossime puntate.

