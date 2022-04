GF Vip 7, adesso vogliono sua madre: sarà lei la prima vippona

L’edizione di quest’anno è appena finita, eppure si sta già pensando al GF VIP 7. Ecco su chi ha messo gli occhi Alfonso Signorini

Il Grande Fratello VIP 6 è finito da poco e ha incoronato una delle sorelle Selassié, Jessica. Questa edizione è stata molto seguita e amata dai telespettatori di Canale5, che l’hanno seguita assiduamente anche grazie alle dinamiche che si sono create. Una su tutte è stata quella del triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, che ancora oggi fa chiacchierare.

Per cercare di proporre un GF VIP 7 all’altezza di quello appena finito, Alfonso Signorini si sta guardando in giro già da un po’. Sembra aver messo gli occhi proprio su di lei: la mamma di una delle più famose showgirl italiane.

GF VIP 7: Alfonso Signorini la vuole

Alfonso Signorini sembra agguerritissimo per la nuova edizione del GF VIP. La sua posizione come conduttore è stata riconfermata e, nonostante qualche commento non entusiasta, in realtà i numeri parlano chiaro. Quella di quest’anno è stata una tra le edizioni più viste ed è merito anche suo. Per cercare di tenere il livello e l’aspettativa alta, però, bisogna trovare dei concorrenti che siano interessanti e dinamici tanto quanto quelli dell’anno scorso.

Secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, Alfonso per il GF VIP 7 avrebbe adocchiato la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Veronica Cozzani. Oggi il marito Gustavo e il figlio Jeremias sono naufraghi per L’Isola dei Famosi e, a quanto si dice, sembra che anche lei si stia preparando per il suo primo reality show. In realtà non si è certi che abbia detto di sì: per ora sembra solo che sia stata contattata dalla redazione del programma.

Un altro nome che sta circolando per il GF VIP 7 è quello di Pamela Prati, che è già stata concorrente per poi ritirarsi. Sembra che lei stia facendo davvero di tutto per riuscire a partecipare di nuovo. Non molti giorni fa, a “Belve” di Francesca Fagnani, la Prati aveva rivelato di aver bisogno e voglia di tornare a lavorare. Sembra, però, che la showgirl non abbia ancora risolto i problemi legali con Mediaset, che potrebbero quindi potarla ben lontana dal GF VIP.

Ci sono poche certezze, quindi, per la prossima edizione. L’unica sicurezza è che il GF VIP tornerà, a settembre, sempre sotto l’iconica conduzione di Alfonso Signorini.

