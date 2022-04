csm:-pd,-‘siamo-a-ultimo-miglio-per-chiudere-accordo,-non-si-perda-occasione’**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “In questi giorni abbiamo lavorato con la massima apertura, abbiamo fatto un lavoro paziente per tenere insieme la maggioranza. Ed ora che siamo arrivati davvero all’ultimo miglio per chiudere l’accordo, la Lega non ci ha fatto ancora sapere le sue valutazioni”. Anna Rossomando e Walter Verini del Pd parlano così dell’accordo di maggioranza sulla riforma del Csm che oggi sembrava a portata e invece è ancora sfumato.

“Abbiamo messo in campo tutta la nostra buona volontà per superare le difficoltà e avvicinare le posizioni. E infatti c’è stato avvicinamento su diversi punti delicati. Ma la Lega non ci ha ancora detto il suo parere e quindi noi abbiamo chiesto una nuova riunione domani”, spiegano i due esponenti dem.

“Siamo preoccupati. Non vorremmo che proprio ora che siamo all’ultimo miglio per chiudere un accordo, ancora una volta la giustizia venga usata come una clava”, osserva Rossomando e Verini: “Siccome ci sono polemiche sul fisco, ci si mette anche la giustizia? Siamo all’ultimo miglio per una riforma attesa e importante. Sarebbe davvero un peccato perdere l’occasione”.