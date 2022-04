brutta-batosta-per-manila-nazzaro,-una-scoperta-orrenda:-“mi-ha-definita-vipera-e-brutta!”

La showgirl Manila Nazzaro riceve un colpo basso: l’ex gieffina ha detto peste e corna di lei, rapporti definitivamente compromessi.

La soubrette Manila Nazzaro, iconica presenza nella casa del “GF Vip“, è spiccata per il suo temperamento equilibrato ed accudente. Dopo l’eliminazione dal reality, l’ex Miss Italia ha documentato il suo emozionante ritorno a casa tramite una storia su Instagram, in cui ha condiviso con i follower il commosso abbraccio con i figli. Manila, dopo le ospitate di rito nei principali rotocalchi televisivi, è tornata al suo lavoro a RTL 102.5, dove conduce il programma “No problem“, a fianco di Valeria Graci e Charlie Gnocchi.

Ultimamente, l’ex Miss Italia si è dichiarata molto delusa dalle maldicenze di una ex compagna di avventura nel reality, di cui ha scoperto il tradimento una volta uscita dalla Casa. Si tratta di Katia Ricciarelli, con cui Manila aveva stretto un affettuoso sodalizio per molto tempo all’interno dello show. L’avvento di Delia Duran nel programma le ha irrimediabilmente divise, e Manila si è avvicinata alla collega Miriana Trevisan. Le frasi pronunciate da Katia nei suoi confronti hanno amareggiato e deluso l’ex gieffina, e ha rivelato di aver chiuso i ponti con la soprano.

Manila Nazzaro non ha dubbi: il rapporto con Katia è del tutto compromesso

Manila spiega di aver ricevuto alcuni filmati in cui la cantante lirica sparla palesemente alle sue spalle: “Se quando sono uscita ho visto video che mi hanno infastidito? Sì, Katia che parlava con Soleil di me e Miriana. Mi definiva vipera e brutta. Sono stati dei video brutti da vedere. Me li avevano girati delle persone ma ho preferito evitare di rivederli…”. Ad ogni evidenza, Manila non ha alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con Katia: la delusione ha scavato un solco troppo profondo tra loro.

Nei confronti di Soleil, invece, Manila non nutre alcuna animosità. Le due si sono chiarite all’interno della Casa, salvo poi allontanarsi per differenze caratteriali e di vedute. La soubrette ha rivelato a “Superguida TV”: “Il nostro rapporto ha vacillato con l’arrivo di Delia. Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato poi con Delia. Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra. Mi è dispiaciuto per quello che è successo. Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci“. Ha poi concluso: “Non rinnego nulla di quello che è il nostro rapporto e di quello che abbiamo vissuto al GF Vip…“.

Non si esclude perciò che Manila e Soleil possano, in futuro, riallacciare i rapporti; Katia invece sembra proprio la grande esclusa da una potenziale riconciliazione.

The post Brutta batosta per Manila Nazzaro, una scoperta orrenda: “Mi ha definita vipera e brutta!” appeared first on Ck12 Giornale.