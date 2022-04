amici-21,-grave-errore-contro-l’allieva:-per-lei-un-risveglio-da-incubo

Infuriano le polemiche dopo l’ultima registrazione di “Amici 21”: doppia beffa per l’ultimo concorrente eliminato.

Il talent “Amici” sta giungendo alle battute conclusive del programma. La finale, prevista per la metà di maggio, in concomitanza con la messa in onda dell’Eurovision Song Contest, si prevede infuocata e quanto mai agguerrita. Anche l’ultima eliminazione, avvenuta nella giornata di ieri, ha creato non poche polemiche nel web. La registrazione del serale andrà in onda solamente domani, sabato 9 aprile, ma sono già trapelate le indiscrezioni circa il grande escluso dalla vittoria.

Si tratta di Aisha Maryam, cantante napoletana di origine senegalese, approdata alla scuola di “Amici 21” dopo aver sconfitto il cantante Simone Russo. E’ recentemente approdata al serale, ma ha avuto vita breve: oltretutto è stata vittima di uno scambio di identità piuttosto controverso…

Aisha di “Amici 21”: dopo l’uscita, la cantante raccoglie una grossa delusione anche per i One Republic

La vulcanica Aisha, a quanto emerge, deve abbandonare il sogno della finale, ed è perciò esclusa dal cast di “Amici 21“. I suoi fan hanno rilevato un’ulteriore smacco nei confronti della loro beniamina: a quanto pare, il successo ottenuto con la collaborazione con i One Republic è stato oscurato. Aisha era stata infatti scelta dalla band statunitense per duettare nel famoso brano “Sunshine“, e il prestigioso invito aveva inorgoglito l’intera provincia di Caserta.

Ai fan non è sfuggito però un dettaglio molto controverso: su Spotify, al fianco dei One Republic, sarebbe accreditata nel brano un’Aisha sbagliata. Provare per credere: al posto della cantautrice napoletana, è stato coinvolto il trio Trinidad Cardona, Davido e Aisha, performer del brano “Hayya hayya – Better together“. Tale canzone è stata scelta, in occasione dei sorteggi di “Qatar 2022“, come colonna sonora ufficiale dei mondiali. I fan dell’Aisha nostrana, ovviamente, sono in rivolta: chiedono che la cantante, almeno sia correttamente accreditata nel brano “Sunshine“.

@AmiciUfficiale amori belli potreste quantomeno correggere l’Aisha indicata su Spotify nel nuovo brano con i OneRepublic? Così, giusto perché abbia un minimo di utilità la sua presenza nel brano, ecchecazz #Amici21 — AlanParrish 58 (@alanparrish58) April 8, 2022

Le polemiche non accennano a placarsi:

non i one republic che hanno taggato un aisha diversa nel duetto #Amici21 — scar 🐝 kathony ¡ bridgerton spoiler (@testadalghette) April 8, 2022

I fan avanzano richieste esplicite agli autori di “Amici 21”, e le segnalazioni si moltiplicano:

La produzione del talent deciderà di contattare i One Republic per ovviare al grossolano errore?

The post Amici 21, grave errore contro l’allieva: per lei un risveglio da incubo appeared first on Ck12 Giornale.