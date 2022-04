Tomaso Trussardi perde l’aplomb e fa una figura barbina, “Immaturità totale”: lo hanno beccato

L’imprenditore Tomaso Trussardi compie uno scivolone epocale sui social: la frecciatina non passa inosservata.

Tomaso, rampollo della prestigiosa famiglia Trussardi, è da poco uscito dal vortice di rumors riguardanti la sua relazione con la conduttrice e showgirl svizzera Michelle Hunziker. La soubrette ha infatti messo a tacere la indiscrezioni mediante un’accorata intervista a “Verissimo“, in cui confermava la rottura del legame sentimentale con lui.

Non si conoscono gli attuali rapporti tra i due: tuttavia, sembra che nelle ultime ore Tomaso abbia nuovamente sollevato l’ascia di guerra, dedicando un velenoso messaggio alla celebre ex. Che cos’è successo?

Tomaso Trussardi: il compleanno senza Michelle ha un sapore dolce-amaro

L’imprenditore ha da poco festeggiato il suo 39esimo compleanno in compagnia di amici a Milano, ad una cena di beneficenza. Tale evento, connesso alla Fashion Week, era organizzato della fondazione IEO-Monzino per l’Istituto Europeo di Oncologia. Durante il rituale dello spegnimento delle candeline, Tomaso è stato immortalato in una bella foto, e ha scelto di condividerla con i numerosi follower di Instagram.

Tuttavia, l’imprenditore ha deciso di corredarla con una frase piuttosto controversa, che recitava: “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi se n’è dimenticato“. Secondo molti utenti del web, il messaggio è un’esplicita frecciatina ai danni dell’ex compagna Michelle Hunziker. Probabilmente la showgirl potrebbe averlo contattato in privato per porgergli agli auguri, ma la reazione piccata di Tomaso suggerisce il contrario. Fino allo scorso gennaio la coppia sembrava più coesa e complice che mai: è probabile che metabolizzare la rottura non sia un processo così immediato.

Gli utenti di Twitter, però, condannano l’esternazione di Tomaso, giudicandola inopportuna. Uno di essi commenta infatti: “Trussardi a 39 anni che lancia quelle frecciatine.. comunque non è questione d’età, ma se una storia finisce male si capisce proprio… immaturità che regna…“.

Trussardi a 39 anni che lancia quelle frecciatine.. comunque non è questione d’età ma se una storia finisce male si capisce proprio.. immaturità che regna. — martyspace🪐 (@martyspace97) April 7, 2022

Tomaso Trussardi, ennesima provocazione per Michelle?

Trussardi, in effetti, non si è limitato a compilare battute pungenti su Instagram, ma si è anche fatto vedere al fianco di Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantante Eros Ramazzotti. Ricordiamo fin troppo bene che Ramazzotti, a sua volta, è il primo ex marito di Michelle Hunziker, a cui ha persino dedicato la ballad “Più bella cosa“. Insomma, sembra che le provocazioni tra in due celebri personaggi dallo spettacolo siano tutt’altro che storia passata. Michelle sceglierà di replicare alla frecciatina, oppure sceglierà di chiudersi in un diplomatico silenzio?

