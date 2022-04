Soleil Sorge esausta, il dopo GF è durissimo: “Non ne posso più…” [VIDEO]

L’influencer Soleil Sorge affronta la dura realtà dopo l’avventura al “GF Vip”: ormai è bersaglio dei media e social.

L’ex gieffina Soleil Sorge è uscita da poche settimane dal reality per antonomasia, e popola già con le sue comparsate il piccolo schermo di Mediaset. E’ stata infatti eletta ad opinionista nello show “La Pupa e il Secchione“, fortemente voluta dalla conduttrice Barbara D’Urso.

Nell’ultima puntata l’abbiamo vista tollerare a fatica la vicinanza con l’attore Alex Belli, opportunamente invitato in trasmissione, e prestarsi nuovamente a teatrini già logori nell’immaginario collettivo. Ma non è tutto: l’influencer è stata infatti bersaglio di un pesante scherzo ad uso e consumo del pubblico, e la sua reazione non è stata delle migliori.

Soleil Sorge, lo scherzo de “Le Iene” mette a luce la verità sul rapporto con Alex

Il programma satirico e di approfondimento “Le Iene” è solito tramare scherzi, anche di natura pesante, ai danni dei VIP del Belpaese. Nel mirino del programma è finita stavolta la chiacchierata opinionista de “La Pupa e il Secchione“. La redazione de “Le Iene“, infatti, con la complicità di alcuni amici di Soleil, le ha fatto credere di esser stata accusata di aver organizzato un’ingente truffa. L’operazione illecita sarebbe ammontata a ben 5 milioni di euro, e l’influencer si è comprensibilmente disperata.

Questa sera a #leiene il nostro film d’azione tra scena, gangster, milionarie e Interpol. Protagonista, e vittima dello scherzo di @nicdedevitiis: @Soleil_stasi. Che cosa le abbiamo combinato questa volta? 😂 Vi aspettiamo dalle 21:20 su Italia1 pic.twitter.com/Oe1agp0tqr — Le Iene (@redazioneiene) April 6, 2022

Appurato che la notizia era già (falsamente) circolata sui principali rotocalchi, Soleil ha commentato rassegnata: “Sono rovinata!“. Il complice de “Le Iene” le ha poi chiesto cosa pensasse dell’ospitata a “La Pupa e il Secchione” di Alex Belli, e l’opinionista l’ha scartato con un lapidario: “Proprio non ne posso più di ‘sto soggetto!“. Sembra proprio che la chimica artistica sia solamente un vago ricordo, per i due protagonisti del “GF Vip“.

Sembrerebbe che la celebrità non sia unicamente rose e fiori: essere costantemente sotto i riflettori può essere logorante, specie all’apice della propria carriera. Soleil, emersa al grande pubblico dopo svariati tentativi di rendersi popolare (tramite la partecipazione ad altrettanti reality), sembra aver raggiunto il suo scopo. Deve però fare i conti con paparazzi accaniti e impietosi, nonché con le dinamiche lasciate in sospeso dopo la sua partecipazione al “GF Vip“.

The post Soleil Sorge esausta, il dopo GF è durissimo: “Non ne posso più…” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.