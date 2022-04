sky-nel-panico:-“infortunio-grave-al-conduttore”,-rivoluzione-last-minute

Brutto colpo per Sky: un conduttore sembra essersi fatto molto male e la trasmissione subisce un brusco cambio di rotta. Ecco cosa succederà

La televisione è fatta di esperimenti, tentativi, grandi successi o pesanti sconfitte. Sono tanti gli ingredienti che vanno a comporre un programma e spesso, i fondamentali, lo spettatore neanche li vede. Uno degli ostacoli maggiori per chi lavora nel mondo dello spettacolo è quello dell’imprevisto. Nonostante ci si lavori sempre tantissimo, i fattori che determinano la buona riuscita di una trasmissione sono talmente tanti che per forza qualcuno sfugge al controllo.

Sky, proprio in queste ore, si trova di fronte a uno degli imprevisti peggiori: il conduttore si è fatto male e non può proseguire. Ecco di chi si tratta e, soprattutto, come proseguirà l’amatissimo show.

Sky e Pechino Express: chi arriverà?

Lo show che è al centro delle problematiche è uno dei più amati, soprattutto dal pubblico di Rai2 che, fino all’anno scorso, poteva seguirlo sulle reti nazionali. Si tratta di Pechino Express, il programma condotto da Costantino della Gherardesca in cui dieci coppie devono sfidarsi a colpi di sfide, corse ed emozioni.

Nelle ultime ore, però, è circolata un’informazione che sta mettendo a dura prova lo show e sta facendo temere il peggio agli spettatori. Pare, infatti, che il conduttore Costantino della Gherardesca si sia gravemente infortunato durante le registrazioni del programma e, per questo, sia stato costretto a rientrare in Italia.

La notizia è dura da digerire soprattutto per i fan. Immediatamente si è pensato a uno stop del programma; subito dopo, però, è arrivata la conferma che sarebbe arrivato un sostituto. Sono molti i nomi che stanno circolando, a partire da Max Giusti, che l’ha sostituito già una volta. Sembra, però, che a prendere il posto di Costantino della Gherardesca per le puntate restanti sia Enzo Miccio:

FLASH! COME DAGOANTICIPATO COSTANTINO DELLA GHERARDESCA SI È INFORTUNATO DURANTE LE REGISTRAZIONI DI “PECHINO EXPRESS”. CHI SOSTITUIRÀ IL NOBILE CONDUTTORE NELL’ADVENTURE GAME DI SKY? IL WEDDING PLANNER ENZO MICCIO… #pechinoexpresshttps://t.co/mDi5VXUIxl — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 6, 2022

Enzo Miccio è un ex concorrente di Pechino Express: nell’edizione scorsa si è classificato secondo, in coppia con la collega Carolina. A trionfare su di loro furono le Collegiali, in una sfida all’ultimo secondo. Sicuramente Enzo Miccio saprà portare al programma una ventata di ritmo e simpatia e la sua frenesia, che lo contraddistingue, saprà caratterizzare la sua breve ma significativa esperienza come conduttore.

