Samira Lui sparisce all’improvviso: “Ma che succede?”, mistero e preoccupazione a L’Eredità

Durante la puntata de L’Eredità del 6 aprile, la professoressa Samira Lui è misteriosamente scomparsa, sostituita da un cartonato

L’Eredità è il game show che tutte le sere tiene compagnia ai telespettatori di Rai1, all’ora di cena. Condotto da Flavio Insinna con Samira Lui e Andrea Cerelli, il programma è ormai una certezza nel palinsesto di Rai1 e ogni sera guadagna ascolti davvero incredibili. I telespettatori sono infatti affezionati sia al format sia ai suoi protagonisti, anche se sembra certo che l’anno prossimo cambi il conduttore.

Durante la puntata di mercoledì 6 aprile, però, Samira Lui a un certo punto della puntata è andata via ed è stata sostituita dal cartonato. Forti dubbi nel pubblico: cos’è successo?

Samira Lui se ne va: Flavio Insinna chiarisce tutto

Il ruolo dei professori, a L’Eredità, è quello di coadiuvare il conduttore nella gestione del programma. In particolare, dopo lo stacchetto iniziale, si dedicano all’approfondimento culturale in merito ad alcune domande fatte durante il gioco. In questo modo, il programma di Rai1 diventa non solo una compagnia ironica e divertente per i telespettatori, ma anche un’occasione di accrescimento culturale.

Negli anni si sono susseguite molte ragazze, nel ruolo di professoresse. La stagione 2021/2022, però, per la prima volta ha scelto una coppia mista: una ragazza, Samira Lui e un ragazzo, Andrea Cerelli. I due hanno creato un buon legame tra di loro e, durante la puntata, si lanciano anche frecciatine ironiche, che spezzano il ritmo e creano divertimento. Durante gli ultimi mesi del 2021, però, i due sono stati in isolamento a lungo tempo a causa della positività al Covid-19 e sono stati sostituiti da Roberta Morise, storica professoressa de L’Eredità.

Durante la puntata di mercoledì 6 aprile, Samira Lui a un certo punto della trasmissione se n’è andata ed è stata sostituita da un cartonato. La cosa è avvenuta in silenzio e senza alcuna spiegazione, né da parte di Flavio Insinna né da parte di Andrea Cerelli. Il pubblico, immediatamente, si è preoccupato ed ha affidato ai social i commenti:

Ma Samira mi si è cartonata così, de botto?! #leredita — Anna Maria Patta (@pattanna66) April 6, 2022

Dopo qualche minuto, però, Flavio Insinna ha voluto spiegare la cosa. Samira Lui, infatti, sarebbe stata occupata da un impegno di lavoro, che l’ha costretta a lasciare anticipatamente la trasmissione. Nonostante la spiegazione, però, il pubblico non si è convinto della bontà della modalità:

Ma Samira non poteva finire la puntata e poi andarsene??? Che senso ha questa cosa che solo la fine non fa?#leredita — I love Rome (@romacapocciona) April 6, 2022

Chissà se, nella puntata di giovedì 7 aprile, Samira Lui tornerà regolarmente in puntata, a fianco di Andrea Cerelli.

