Oroscopo Barbanera di venerdì 8 aprile: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Già esuberante di suo e in più maliziosamente spalleggiata da Marte, la Luna in Gemelli è una fantastica sorgente di energia positiva e di dinamismo.

Toro (21/4 – 20/5) – Le vostre risorse convergono negli affari. Il rischio calcolato non vi spaventa, anzi vi intriga, perché padroneggiate senza sforzo situazioni intricate.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Armonica a Marte e a Saturno, la Luna nel segno si fa garante di una notevole forza d’animo e di una leggerezza che ridimensiona le eventuali difficoltà.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – Parlare di questioni di cuore vi dà slancio e vi fa superare molte insicurezze. Trasparenza massima nei confronti di familiari, amici e colleghi.

Leone (23/7 – 23/8) – Conquiste professionali movimentano la giornata rafforzando di riflesso la vostra autostima. Dalle amicizie più fidate ricevete supporto e calore.

Vergine (24/8 – 22/9) – Disarmonica a Giove, la Luna vi espone a piccoli fastidiosi contrattempi, che possono facilmente farvi perdere le staffe. Alti e bassi economici.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna dai Gemelli e Marte lanciano segnali interessanti al vostro segno. Una configurazione “ariosa” che rende allegra e divertente questo giovedì.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Scandagliando il passato, mettete in discussione alcune scelte operate forse con un eccesso di impulsività. Fate chiarezza dentro e fuori di voi.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti nelle vostre iniziative, mantenete i nervi saldi e tutto andrà per il meglio. Non reagite alle provocazioni.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Le attenzioni speciali di cui siete oggetto gratificano il vostro amor proprio, ma nello stesso tempo sapete di non potervi permettere errori o distrazioni.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con l’appoggio della Luna esaltata da Marte, agite con mano sicura trovando soluzioni convincenti in pochi minuti. Spazio e libertà di azione.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna e Giove, in aspetto tra di loro sfavorevole, depongono per una mattinata di complicazioni. Corsa a perdifiato per conciliare lavoro, famiglia e svaghi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di venerdì 8 aprile: le stelle di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.