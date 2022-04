maria-de-filippi-si-deve-rassegnare,-“e’-un-disastro!”:-sta-fallendo-per-la-prima-volta

Smacco cocente per la regina Maria De Filippi: il suo progetto si rivela un clamoroso flop, l’evidenza è sotto gli occhi di tutti.

La conduttrice Maria De Filippi è una delle presenze più longeve nell’emittente Mediaset, e conduce con profitto dating-game come “Uomini e Donne“, e talent di prestigio nazionale, come “Amici“. Con il suo “C’è posta per te“, la conduttrice intrattiene ed appassiona milioni di telespettatori, e racconta con garbo anche le vicende più controverse.

La bionda mattatrice si è negli anni conquistata una fama di “Re Mida“: in qualunque programma approdi, il successo è un esito quasi scontato. Nelle ultime settimane, però, Maria ha compiuto un clamoroso ruzzolone a terra. Il suo nuovo progetto si sta rivelando fallimentare su tutta la linea, questa volta gli ascolti non perdonano.

Maria De Filippi deve rassegnarsi: “Ultima fermata” non decolla, il flop è totale

Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset, ha scelto di affidare all’autrice e conduttrice Maria De Filippi le redini di un nuovo progetto, studiato per il difficile prime time del mercoledì. La concorrenza con il gigante RAI si fa sempre più spietata, e l’emittente ha a lei affidato il battesimo del nuovo format “Ultima fermata”. Il reality, sbarcato da poche settimane in prima serata, prevede l’introduzione di tre coppie in crisi in due diversi cottage, separati solamente da uno specchio bidirezionale.

I partecipanti avranno modo di confrontarsi con i compagni circa le problematiche delle loro relazioni, cercando di risolvere i nodi più ardui da sciogliere. Dovranno infine decidere se proseguire la relazione, oppure dividere definitivamente le loro strade. Maria De Filippi, già impegnata alla conduzione costante di “Uomini e Donne“, presenzia anche al serale di “Amici“. Ha quindi candidato una figura di prestigio al timone di “Ultima fermata“, scegliendo una conduttrice del calibro di Simona Ventura, momentaneamente presa in prestito dalla rivale RAI. Il progetto, però, si sta rivelando un colossale flop: gli ascolti hanno infatti decretato l’insuccesso completo del programma.

Gli ultimi dati Auditel mostrano infatti che “Ultima fermata” si è arenata ad un deludente 10,56% di share, asfaltata dal film “Il diritto di contare” su RAI 1, che ha guadagnato un ben più soddisfacente 15,2% di punti. “Ultima fermata” sembra avere vita breve: non è esclusa la cancellazione del programma dal palinsesto, a meno che Mediaset non decida di operare una rivoluzione sostanziale nel format. Grossa delusione per le due conduttrici: che fine farà il reality?

