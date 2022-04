katia-ricciarelli-fa-ancora-scalpore:-“tutto-molto-vergognoso”,-non-gliel’hanno-perdonato

La soprano Katia Ricciarelli finisce ancora una volta al centro di un’infuocata polemica: questa volta però, le accuse arrivano da “L’Isola”.

La cantante lirica Katia Ricciarelli sembra pagare ancora lo scotto della sua partecipazione al “GF Vip“. Nonostante la sua ferrea amicizia con il conduttore Alfonso Signorini, che l’ha tutelata con ogni mezzo durante la sua partecipazione al reality, la soprano si è inimicata una grossa fetta del pubblico a causa di alcune esternazioni di dubbio gusto.

Katia è stata infatti tacciata di razzismo, sessismo e omofobia, e sui social sono fiorite molteplici critiche al vetriolo nei suoi confronti. Persino rotocalchi e testate online hanno riportato l’ingente danno all’immagine provocato da tali cadute di stile, e la cantante si è difesa durante una schietta intervista a “Verissimo“. La sue parole, confidate ai microfoni di Silvia Toffanin, non sono però servite a ripulire l’onta pubblica. Katia viene infatti nuovamente citata dal web, soprattutto dopo un increscioso episodio intercorso a “L’Isola dei Famosi“.

Katia Ricciarelli, l’espulsione di Silvano tocca di riflesso anche lei

Nei reality le polemiche non mancano mai: se da un lato Alfonso Signorini inneggia ad una maggiore libertà di espressione, e meno buonismi politicamente corretti, dall’altro certe espressioni in diretta sono ritenute inaccettabili dalla produzione. E’ quanto accaduto durante l’ultimo prime time de “L’Isola dei Famosi“, che ha visto l’approdo a Playa Palapa dei due Cugini di Campagna Nik e Silvano. I due attempati interpreti di “Anima mia” si sono tuffati dall’elicottero, per poi guadagnare le rive di Cayo Cochinos, sfoggiando striminziti costumini rivestiti di paillettes.

Alvin, come di rito, li ha accolti in spiaggia, ma durante il collegamento gli spettatori hanno rilevato un controverso scambio di battute. Alle domande dell’inviato, che chiedeva come fosse stato l’impatto con l’isola onduregna, Silvano ha risposto con un eloquente: “Eh, porco D**…“. Gli autori del format non hanno immediatamente registrato l’imprecazione blasfema: è stato infatti il popolo di Twitter a sollevare una prevedibile bufera nel web. L’indignazione di massa ha bussato persino alle porte di Mediaset, e la produzione ha quindi deciso di squalificare lo storico volto della musica italiana. Ilary Blasi ha commentato la scelta dei vertici: “Era inevitabile…“.

La reazione del web

Nonostante l’imprecazione di Silvano sia certamente condannabile, parecchi utenti nel web l’hanno minimizzata, paragonandola alle bordate di Katia Ricciarelli, puntualmente perdonate dagli autori del “GF Vip“. Uno, tra i tanti utenti, commenta infatti: “Avreste dovuto scusarvi anche per tutte le cessate che ha detto la Ricciarelli durante il GF Vip. Quelle sì che hanno urtato la nostra sensibilità. E invece no. Probabilmente Silvano non aveva i privilegi che aveva la signora, non aveva qualche protettore. Tutto molto vergognoso…“.

Anche i commenti successivi ricalcano lo stesso tenore: sembra proprio che persino una bestemmia in diretta passi in sordina, di fronte all’indignazione per gli atteggiamenti della soprano veneta.

